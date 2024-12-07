Удар по Запоріжжю 6 грудня — у місті оголошено День жалоби за загиблими

Наслідки російського удару по Запоріжжю 6 грудня 2024 року. Фото: ОВА

У Запоріжжі оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу 6 грудня. Внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей і ще 24 отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 7 грудня.

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У Запоріжжі 7 грудня оголошено День жалоби. Фото: ОВА

РФ атакувала Запоріжжя — оголошено День жалоби

У Запоріжжі оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу, який стався 6 грудня. За попередньою інформацією, внаслідок атаки країни-терориста загинули 10 мешканців міста, ще 24 отримали поранення.

"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя. Невимовний біль. Найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених. Не пробачимо", — заявив Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, зруйнувавши житлові будинки, магазини та автівки. Семеро з десяти жертв авіаудару згоріли в автомобілях.

У День святого Миколая, який святкують в Україні 6 грудня, російські війська завдали також ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 17 постраждали, серед них дитина.