Удар по Запорожью 6 декабря — в городе объявлен День траура по погибшим

Запорожье объявило День траура после вчерашнего обстрела РФ
В Запорожье объявлен День траура по жертвам российского обстрела 6 декабря. В результате вражеской атаки погибли 10 человек и еще 24 получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 7 декабря.
РФ атаковала Запорожье — объявлен День траура
В Запорожье объявлен День траура по жертвам российского обстрела, который произошел 6 декабря. По предварительной информации, в результате атаки страны-террориста погибли 10 жителей города, еще 24 получили ранения.
"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста забрал их жизни. Неописуемая боль. Искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Не простим", — заявил Федоров.
Напомним, вечером 6 декабря оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району, разрушив жилые дома, магазины и автомобили Семеро из десяти жертв авиаудара сгорели в автомобилях.
В День святого Николая, который празднуют в Украине 6 декабря, российские войска нанесли также ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали, среди них ребенок.
Читайте Новини.LIVE!