Удар по Запорожью 6 декабря — в городе объявлен День траура по погибшим

Последствия российского удара по Запорожью 6 декабря 2024 года. Фото: ОВА

В Запорожье объявлен День траура по жертвам российского обстрела 6 декабря. В результате вражеской атаки погибли 10 человек и еще 24 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 7 декабря.

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В Запорожье 7 декабря объявлен День траура. Фото: ОВА

РФ атаковала Запорожье — объявлен День траура

В Запорожье объявлен День траура по жертвам российского обстрела, который произошел 6 декабря. По предварительной информации, в результате атаки страны-террориста погибли 10 жителей города, еще 24 получили ранения.

"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста забрал их жизни. Неописуемая боль. Искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Не простим", — заявил Федоров.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Напомним, вечером 6 декабря оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району, разрушив жилые дома, магазины и автомобили Семеро из десяти жертв авиаудара сгорели в автомобилях.

В День святого Николая, который празднуют в Украине 6 декабря, российские войска нанесли также ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали, среди них ребенок.