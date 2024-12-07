Удар по Запоріжжю 6 грудня — відео наслідків із місця подій

Удар по Запоріжжю 6 грудня. Фото: REUTERS/Stringer

Вчора ввечері російські окупанти завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло 10 людей. Наразі рятувальники вже завершили аварійні роботи, а місто починає потихеньку відновлюватися.

Відео про те як виглядає місце обстрілу опублікували місцеві ЗМІ у суботу, 7 грудня.

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Удар по Запоріжжю 6 грудня

Ввечері 6 грудня Запоріжжя опинилося під ударом російських окупантів. У День Святого Миколая, авіабомби влучили по території міста, зокрема по авторемонтному комплексу. Також були пошкоджені багато автомобілів, які рухались дорогою посеред міста.

Унаслідок атаки загинуло 10 осіб, ще 24 отримали поранення, серед яких діти віком 4, 11 років і чотиримісячна дівчинка.

Російський обстріл призвів до масштабних руйнувань у Запоріжжі. Зруйновано СТО, пошкоджені будинки, магазини та інша інфраструктура. Згоріли автомобілі, де перебували люди.

Місцеві ЗМІ опублікували відео з місця події, на якому видно наслідки вибухів, зокрема пошкоджене СТО та будівлі, що знаходяться поруч.

Нагадаємо, 7 грудня оголошено Днем жалоби в Запорізькій області. Відомо також, що чимало жертв авіаудару по місту згоріли у своїх автомобілях.

Раніше ми писали про те, що 6 грудня, російські війська завдали також ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 17 постраждали, серед них дитина.

Після того, як Росія скинула авіабомби на Запоріжжя та вдарила ракетою по Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен реальний мир.