Когда закончится война в Украине и какой процент граждан верит в победу — опрос группы Рейтинг

Девушка с флагом Украины на Крещатике в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев продолжает верить в победу в войне с Россией, хотя процент несколько снизился по сравнению с началом войны. Также более 60% опрошенных считают, что война завершится за два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Согласно опросу, проведенному с 27 сентября по 1 октября, 88% украинцев выразили веру в победу, в то время как 10% не верят.

Сколько процентов украинцев верят в победу Фото: Рейтинг

С апреля 2022 года показатель веры в победу снизился на 9-10% — тогда 97% респондентов верили или склонялись к вере в победу.

График показывает снижение веры в победу. Фото: Рейтинг

Как отвечали респонденты в регионах. Фото: Рейтинг

Кроме того, более 60% опрошенных считают, что война завершится за два года.

Когда кончится война. Фото: Рейтинг

Из них 31% верят в окончание войны менее чем через год, а 33% — через один-два года.

Сравнение ответов в феврале 2024 и сентябре 2024. Фото: Рейтинг

Как отвечали разные возрастные группы. Фото: Рейтинг

Напомним, 32% украинцев готовы к территориальным уступкам. В начале полномасштабного вторжения статистика была другой — 8-10% людей были согласны на такое.

Ранее среди украинцев провели опрос, должен ли телемарафон продолжаться до завершения войны. Лишь треть граждан высказались "за".