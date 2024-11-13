Когда закончится война в Украине и какой процент граждан верит в победу — опрос группы Рейтинг

Какой процент украинцев верит в победу — данные опроса
Большинство украинцев продолжает верить в победу в войне с Россией, хотя процент несколько снизился по сравнению с началом войны. Также более 60% опрошенных считают, что война завершится за два года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Какой процент украинцев верит в победу
Согласно опросу, проведенному с 27 сентября по 1 октября, 88% украинцев выразили веру в победу, в то время как 10% не верят.
С апреля 2022 года показатель веры в победу снизился на 9-10% — тогда 97% респондентов верили или склонялись к вере в победу.
Кроме того, более 60% опрошенных считают, что война завершится за два года.
Из них 31% верят в окончание войны менее чем через год, а 33% — через один-два года.
Напомним, 32% украинцев готовы к территориальным уступкам. В начале полномасштабного вторжения статистика была другой — 8-10% людей были согласны на такое.
Ранее среди украинцев провели опрос, должен ли телемарафон продолжаться до завершения войны. Лишь треть граждан высказались "за".
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