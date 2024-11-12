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Скільки українців згодні на поступки територіями — опитування

12 листопада 2024 14:00
Ольга Антоновська - редактор
Чи готові українці поступитися територіями — результати опитування
Жінки тримають прапори України. Фото: Unsplash
Ольга Антоновська - редактор

Наразі 32% українців готові до територіальних поступок. На початку повномасштабного вторгнення статистика була іншою — 8-10% людей були згодні на таке.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології у вівторок, 12 листопада.

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Як змінились настрої українців щодо поступок територіями

Динаміка зростання частки тих українців, які готові піти на територіальні поступки, зафіксували після травня минулого року. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%.

"У лютому 2024 року — до 26%, у травні 2024 року — до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася — наразі 32% готові до територіальних поступок", — йдеться у повідомленні.

Чи готові українці віддати території
Опитування українців щодо поступок територіями. Фото: КМІС

Разом з тим, проти територіальних поступок виступила більша частина українців. Йдеться про 58% опитуваних у 2024 році.

Майже не змінились настрої українців на західній частині країни та в центрі. На півдні стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%). Водночас кількість людей, які готові до певних поступок, не змінилася.

Чи готові українці віддати території
Опитування українців по регіонах щодо поступок територіями. Фото: КМІС

На сході країни зростає частка тих, хто загалом готовий до певних поступок. Водночас на 50% респондентів попри все категорично виступають проти територіальних поступок.

Скільки українці готові терпіти війну

Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, серед тих, хто готовий терпіти війну декілька місяців-пів року, — 59% готові до територіальних поступок. Серед тих, хто готовий терпіти війну 1 рік — 43%, а серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – 21%.

Чи готові українці віддати території
Скільки українці готові терпіти війну. Фото: КМІС

Крім того, українці, які вірять у "безмежний" запас ресурсів Росії більшою мірою готові до територіальних поступок — 48% проти 44%, які все одно категорично проти. На противагу цьому серед тих, хто вважає, що Росія все-таки вичерпує ресурси, лише 18% готові до територіальних поступок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп не зможе змусити Україну поступитися територіями Росії.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він знає, як завершити війну в Україні. У західних ЗМІ розповіли про те, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.

 

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