Готовы ли украинцы уступить территории — результаты опроса

Сколько украинцев согласны уступить территории — опрос
В настоящее время 32% украинцев готовы к территориальным уступкам. В начале полномасштабного вторжения статистика была другой — 8-10% людей были согласны на такое.
Об этом сообщает Киевский международный институт социологии во вторник, 12 ноября.
Как изменились настроения украинцев по поводу уступок по территориям
Динамика роста доли тех украинцев, кто готов пойти на территориальные уступки, зафиксировали после мая прошлого года. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%.
"В феврале 2024 года — до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась — сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", — говорится в сообщении.
Вместе с тем против территориальных уступок выступила большая часть украинцев. Речь идет о 58% опрашиваемых в 2024 году.
Практически не изменились настроения украинцев на западной части страны и в центре. На юге стало немного больше тех, кто категорически против никаких уступок (с 46% до 56%). В то же время, количество людей, готовых к определенным уступкам, не изменилось.
На востоке страны растет доля тех, кто готов к определенным уступкам. В то же время на 50% респондентов, несмотря на все, категорически выступают против территориальных уступок.
Сколько украинцы готовы терпеть войну
Согласно данным Киевского международного института социологии, среди тех, кто готов терпеть войну до полу года, 59% готовы к территориальным уступкам. Среди тех, кто готов терпеть войну 1 год — 43%, а среди тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — 21%.
Кроме того, украинцы, верящие в "безграничный" запас ресурсов России, в большей степени готовы к территориальным уступкам — 48% против 44%, которые все равно категорически против. В противоположность этому среди тех, кто считает, что Россия все же исчерпывает ресурсы, только 18% готовы к территориальным уступкам.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не сможет заставить Украину уступить территории России.
Дональд Трамп не раз заявлял о том, что он знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ рассказали о том, каков действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.
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