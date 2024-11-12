Готовы ли украинцы уступить территории — результаты опроса

Женщины, держа флаги Украины. Фото: Unsplash

В настоящее время 32% украинцев готовы к территориальным уступкам. В начале полномасштабного вторжения статистика была другой — 8-10% людей были согласны на такое.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии во вторник, 12 ноября.

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Как изменились настроения украинцев по поводу уступок по территориям

Динамика роста доли тех украинцев, кто готов пойти на территориальные уступки, зафиксировали после мая прошлого года. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%.

"В феврале 2024 года — до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась — сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", — говорится в сообщении.

Опрос украинцев по поводу уступок территорий. Фото: КМИС

Вместе с тем против территориальных уступок выступила большая часть украинцев. Речь идет о 58% опрашиваемых в 2024 году.

Практически не изменились настроения украинцев на западной части страны и в центре. На юге стало немного больше тех, кто категорически против никаких уступок (с 46% до 56%). В то же время, количество людей, готовых к определенным уступкам, не изменилось.

Опрос украинцев по регионам относительно уступок территорий. Фото: КМИС

На востоке страны растет доля тех, кто готов к определенным уступкам. В то же время на 50% респондентов, несмотря на все, категорически выступают против территориальных уступок.

Сколько украинцы готовы терпеть войну

Согласно данным Киевского международного института социологии, среди тех, кто готов терпеть войну до полу года, 59% готовы к территориальным уступкам. Среди тех, кто готов терпеть войну 1 год — 43%, а среди тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — 21%.

Сколько украинцев готовы терпеть войну. Фото: КМИС

Кроме того, украинцы, верящие в "безграничный" запас ресурсов России, в большей степени готовы к территориальным уступкам — 48% против 44%, которые все равно категорически против. В противоположность этому среди тех, кто считает, что Россия все же исчерпывает ресурсы, только 18% готовы к территориальным уступкам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не сможет заставить Украину уступить территории России.

Дональд Трамп не раз заявлял о том, что он знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ рассказали о том, каков действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.