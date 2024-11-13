Коли закінчиться війна в Україні та який відсоток громадян вірить у перемогу — опитування групи Рейтинг

Дівчина з прапором України на Хрещатику у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Більшість українців продовжують вірити у перемогу у війні з Росією, хоча відсоток дещо знизився порівняно з початком війни. Також понад 60% опитаних вважають, що війна завершиться впродовж двох років.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Який відсоток українців вірить в перемогу

Згідно з опитуванням, проведеним з 27 вересня по 1 жовтня, 88% українців висловили віру у перемогу, тоді як 10% не вірять.

Скільки відсотків українців вірять у перемогу. Фото: Рейтинг

З квітня 2022 року показник віри в перемогу знизився на 9-10% — тоді 97% респондентів вірили або схилялися до віри в перемогу.

Графік показує зниження віри у перемогу. Фото: Рейтинг

Як відповідали респонденти у регіонах. Фото: Рейтинг

Крім того, понад 60% опитаних вважають, що війна завершиться впродовж двох років.

Коли закінчиться війна. Фото: Рейтинг

З них 31% вірять у закінчення війни менш ніж за рік, а 33% — через 1-2 роки.

Порівняння відповідей у лютому 2024 і в вересні 2024. Фото: Рейтинг

Як відповідали різні вікові групи. Фото: Рейтинг

Нагадаємо, 32% українців готові до територіальних поступок. На початку повномасштабного вторгнення статистика була іншою — 8-10% людей були згодні на таке.

Раніше серед українців провели опитування, чи повинен телемарафон продовжуватися до завершення війни. Лише третина громадян висловилися "за".