Коли закінчиться війна в Україні та який відсоток громадян вірить у перемогу — опитування групи Рейтинг

Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування
Більшість українців продовжують вірити у перемогу у війні з Росією, хоча відсоток дещо знизився порівняно з початком війни. Також понад 60% опитаних вважають, що війна завершиться впродовж двох років.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Який відсоток українців вірить в перемогу
Згідно з опитуванням, проведеним з 27 вересня по 1 жовтня, 88% українців висловили віру у перемогу, тоді як 10% не вірять.
З квітня 2022 року показник віри в перемогу знизився на 9-10% — тоді 97% респондентів вірили або схилялися до віри в перемогу.
Крім того, понад 60% опитаних вважають, що війна завершиться впродовж двох років.
З них 31% вірять у закінчення війни менш ніж за рік, а 33% — через 1-2 роки.
Нагадаємо, 32% українців готові до територіальних поступок. На початку повномасштабного вторгнення статистика була іншою — 8-10% людей були згодні на таке.
Раніше серед українців провели опитування, чи повинен телемарафон продовжуватися до завершення війни. Лише третина громадян висловилися "за".
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