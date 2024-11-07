Як українці ставляться до росіян та РФ — опитування

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування про ставлення українців до росіян. Майже абсолютна більшість людей погано ставиться до громадян країни-агресора.

Про це йдеться у результатах опитування КМІС.

Читайте також:

Ставлення українців до росіян

Після повномасштабного вторгнення переважна більшість українців негативно ставиться до Росії.

Погіршення ставлення до РФ сталося після агресивних дій з її боку, а не передувало цим подіям. Російська влада та пропаганда заявляють, що їхні агресивні кроки є реакцією на посилення антиросійських настроїв.

Опитування про ставлення до росіян. Фото: КМІС

"Проте наші дані показують, що українці зберігали добре ставлення до Росії, і тільки Росія своїми жорстокими кроками змусила українців переглянути своє ставлення", — зазначили у КМІС.

Результати опитування показують, що в жовтні 2024 року більшість населення в усіх регіонах України, від 96% на заході до 88% на сході, мають негативне ставлення до Росії. Частка тих, хто ставиться до РФ позитивно, коливається від 1% на заході до 5% на півдні.

Опитування про ставлення до росіян. Фото: КМІС

Ставлення до росіян, які є мешканцями Росії, трохи краще, хоча й незначно. Так, 8% українців мають позитивне ставлення до росіян, тоді як 84% — негативне.

Опитування про ставлення до росіян. Фото: КМІС

Соціологи кажуть, що це вказує на те, що відповідальність за війну покладається не лише на російську владу, але й на простих громадян Росії.

Нагадаємо, в Україні 63% громадян готові витримувати війну стільки, скільки це буде потрібно.

Раніше Новини.LIVE запитали в одеситів, чи бачать вони своє майбутнє в Європі.