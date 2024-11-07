Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Как украинцы относятся к россиянам — опрос arrow

Как украинцы относятся к россиянам — опрос

7 ноября 2024 14:09
Аркадий Пастула - Редактор
Как украинцы относятся к россиянам и РФ — опрос
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Киевский международный институт социологии провел опрос об отношении украинцев к россиянам. Почти абсолютное большинство людей плохо относятся к гражданам страны-агрессора.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

Читайте также:

Отношение украинцев к россиянам

После полномасштабного вторжения подавляющее большинство украинцев негативно относятся к России.

Ухудшение отношения к РФ произошло после агрессивных действий с ее стороны, а не предшествовало этим событиям. Российские власти и пропаганда заявляют, что их агрессивные шаги являются реакцией на усиление антироссийских настроений.

Как украинцы относятся к россиянам
Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

"Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", — отметили в КМИС.

Результаты опроса показывают, что в октябре 2024 года большинство населения во всех регионах Украины, от 96% на западе до 88% на востоке, имеют негативное отношение к России. Доля тех, кто относится к РФ положительно, колеблется от 1% на западе до 5% на юге.

Отношение украинцев к россиянам
Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

Отношение к россиянам, которые являются жителями России, немного лучше, хотя и незначительно. Так, 8% украинцев имеют положительное отношение к россиянам, тогда как 84% — отрицательное.

Как украинцы ставят в Россию
Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

Социологи говорят, что это указывает на то, что ответственность за войну возлагается не только на российские власти, но и на простых граждан России.

Напомним, в Украине 63% граждан готовы выдерживать войну столько, сколько это потребуется.

Ранее Новини.LIVE спросили у одесситов, видят ли они свое будущее в Европе.

Украина россияне россия украинцы опрос

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд