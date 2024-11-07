Как украинцы относятся к россиянам и РФ — опрос

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский международный институт социологии провел опрос об отношении украинцев к россиянам. Почти абсолютное большинство людей плохо относятся к гражданам страны-агрессора.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

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Отношение украинцев к россиянам

После полномасштабного вторжения подавляющее большинство украинцев негативно относятся к России.

Ухудшение отношения к РФ произошло после агрессивных действий с ее стороны, а не предшествовало этим событиям. Российские власти и пропаганда заявляют, что их агрессивные шаги являются реакцией на усиление антироссийских настроений.

Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

"Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", — отметили в КМИС.

Результаты опроса показывают, что в октябре 2024 года большинство населения во всех регионах Украины, от 96% на западе до 88% на востоке, имеют негативное отношение к России. Доля тех, кто относится к РФ положительно, колеблется от 1% на западе до 5% на юге.

Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

Отношение к россиянам, которые являются жителями России, немного лучше, хотя и незначительно. Так, 8% украинцев имеют положительное отношение к россиянам, тогда как 84% — отрицательное.

Опрос об отношении к россиянам. Фото: КМИС

Социологи говорят, что это указывает на то, что ответственность за войну возлагается не только на российские власти, но и на простых граждан России.

Напомним, в Украине 63% граждан готовы выдерживать войну столько, сколько это потребуется.

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