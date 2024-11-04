Українці готові терпіти війну ще рік — опитування

Опитування показало, скільки часу українці готові терпіти війну
В Україні 63% громадян готові терпіти війну стільки часу, скільки знадобиться. При цьому лише незначна кількість готова тедпіти рік або більше.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Українці готові терпіти війну
Зазначається, що 15% населення згодні на це лише кілька місяців, 4% на пів року, а 6% — рік.
Також в результаті дослідження простежується зв’язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну.
Серед тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, 77% готові терпіти стільки, скільки треба. Натомість серед тих, хто вірить у потужні ресурси Росії, лише половина готові терпіти стільки, скільки треба.
Нагадаємо, в опитуванні благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" українці розповіли, що серед влади найбільше довіряють чинному військовому-політичному керівництву країни — послу України в Великій Британії Валерію Залужному, голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.
А Новини.LIVE запитали в громадян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.
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