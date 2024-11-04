Українці готові терпіти війну ще рік — опитування

Українці на демонстрації. Фото ілюстративне: Київська ОВА

В Україні 63% громадян готові терпіти війну стільки часу, скільки знадобиться. При цьому лише незначна кількість готова тедпіти рік або більше.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Українці готові терпіти війну

Зазначається, що 15% населення згодні на це лише кілька місяців, 4% на пів року, а 6% — рік.

Також в результаті дослідження простежується зв’язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну.

Серед тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, 77% готові терпіти стільки, скільки треба. Натомість серед тих, хто вірить у потужні ресурси Росії, лише половина готові терпіти стільки, скільки треба.

Результати опитування. Фото: скриншот

Українці готові терпіти війну. Фото: скриншот

Нагадаємо, в опитуванні благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" українці розповіли, що серед влади найбільше довіряють чинному військовому-політичному керівництву країни — послу України в Великій Британії Валерію Залужному, голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.

А Новини.LIVE запитали в громадян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.