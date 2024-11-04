Украинцы готовы терпеть войну еще год — опрос

Украинцы на демонстрации. Фото иллюстративный: Киевская ОВА

В Украине 63% граждан готовы терпеть войну столько времени, сколько понадобится. При этом лишь незначительное количество готово тедпит год или больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Украинцы готовы терпеть войну

Отмечается, что 15% населения согласны на это всего несколько месяцев, 4% на полгода, а 6% — год.

Также в результате исследования прослеживается связь между оценкой крепости России и собственной готовности терпеть войну.

Среди тех, кто верит, что Россия исчерпывает ресурсы, 77% готовы терпеть столько, сколько нужно. Среди тех, кто верит в мощные ресурсы России, лишь половина готова терпеть столько, сколько нужно.

Результаты опроса. Фото: скриншот

Украинцы готовы терпеть войну. Фото: скриншот

Напомним, в опросе благотворительной организации "Фонд исследований будущего" украинцы рассказали, что среди властей больше всего доверяют действующему военно-политическому руководству страны — послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, главе Главного управления разведки Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.

А Новини.LIVE спросили у граждан, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.