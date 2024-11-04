Украинцы готовы терпеть войну еще год — опрос

Опрос показал, сколько времени украинцы готовы терпеть войну
В Украине 63% граждан готовы терпеть войну столько времени, сколько понадобится. При этом лишь незначительное количество готово тедпит год или больше.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Украинцы готовы терпеть войну
Отмечается, что 15% населения согласны на это всего несколько месяцев, 4% на полгода, а 6% — год.
Также в результате исследования прослеживается связь между оценкой крепости России и собственной готовности терпеть войну.
Среди тех, кто верит, что Россия исчерпывает ресурсы, 77% готовы терпеть столько, сколько нужно. Среди тех, кто верит в мощные ресурсы России, лишь половина готова терпеть столько, сколько нужно.
Напомним, в опросе благотворительной организации "Фонд исследований будущего" украинцы рассказали, что среди властей больше всего доверяют действующему военно-политическому руководству страны — послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, главе Главного управления разведки Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.
А Новини.LIVE спросили у граждан, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.
Читайте Новини.LIVE!