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Как сбой в "Киевстаре" повлиял на повседневные услуги украинцев

12 декабря 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как сбой в "Киевстаре" повлиял на повседневные услуги украинцев
Бесконтактная плата в троллейбусе. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Масштабный сбой в сети Киевстар повлияет не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

Об этом сообщают спикер "ПриватБанка" Олег Серга в комментарии hromadske, в "Черновицком троллейбусном управлении" и в пресс-службе ДТЭК.

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Серга заявил, что сбой в сети "Киевстар" частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка", но не на всю сеть.

"Для общего понимания, некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных карточках. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. Для тех терминалов, которые работают на мобильных карточках "Киевстара", конечно, эта проблема влияет на их работу ", — объяснил он.

Влияние на оплату в общественном транспорте

В Черновцах подметили, что из-за этого масштабного сбоя возникают трудности при оплате за проезд банковскими картами.

"В связи с техническим сбоем в работе мобильной сети "Киевстар", возможны временные трудности в оплате банковскими картами. Все поездки регистрируются на валидаторе, однако средства за проезд будут списаны как только возобновится работа в сети", — сообщают в Черновицком троллейбусном управлении.

Для удобства гражданам предложили воспользоваться другими видами оплат:

  • транспортными картами;
  • QR кодами приложений Приват24 и EasyPay;
  • проездным билетом "Дневной";
  • билетом, приобретенным в терминале самообслуживания EasyPay, City24, Moneycom.

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Украинцы не могут дозвониться на горячие линии

Из-за технического сбоя в "Киевстар" многие украинцы не могут позвонить по телефону и на горячие линии, в частности речь идет о ДТЭК, ведь номера контакт-центров в ведомстве принадлежат именно этому оператору.

"Вы можете позвонить по номерам других операторов или использовать чат-боты и сайт", — посоветовали пользователям.

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Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. У пользователя нет связи и интернета.

В компании извинились за неудобства и рассказали, что это технический сбой. Однако впоследствии стало известно, что причина — атака хакера на ядро сети, которая также повлияла на работу услуги "Национальный роуминг".

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