Як збій у "Київстар" вплинув на повсякденні послуги українців

Безконтактна оплата в тролейбусі. Фото: Facebook

Масштабний збій у мережі "Київстар" вплину не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Про це повідомляють речник "ПриватБанку" Олег Серга у коментарі hromadske, у "Чернівецькому тролейбусному управлінні" та у пресслужбі ДТЕК.

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Серга заявив, що збій у мережі "Київстар" частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "ПриватБанку", але не на всю мережу.

"Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу", — пояснив він.

Вплив на оплату в громадському транспорті

У Чернівцях підмітили, що через цей масштабний збій виникають труднощі при оплаті за проїзд банківськими картами.

"У зв’язку із технічним збоєм у роботі мобільної мережі "Київстар", можливі тимчасові труднощі в оплаті банківськими картками. Всі поїздки реєструються на валідаторі, проте кошти за проїзд буде списано як тільки відновиться робота в мережі", — повідомляють у Чернівецькому тролейбусному управлінні

Для зручності громадянам запропонували скористатися іншими видами оплатами:

транспортними картками;

QR- кодами застосунків Приват24 та EasyPay;

проїзним квитком "Денний";

квитком, придбаним в терміналі самообслуговування EasyPay, City24, Moneycom.

Українці не можуть додзвонитись на гарячі лінії

Через технічний збій в "Київстар" багато українців не можуть зателефонувати і на гарячі лінії, зокрема йдеться про ДТЕК, адже номери контакт-центрів у відомстві належать саме цьому оператору.

"Ви можете зателефонувати за номерами інших операторів або використати чат-боти та сайт", — порадили користувачам.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. У користувачі немає зв'язку та інтернету.

У компанії перепросили за незручності та розповіли, що це технічний збій. Однак згодом стало відомо, що причина — хакерська атака на ядро мережі, яка також вплинула на роботу послуги "Національний роумінг".