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Як збій у "Київстар" вплинув на повсякденні послуги українців

12 грудня 2023 12:12
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Як збій у "Київстар" вплинув на повсякденні послуги українців
Безконтактна оплата в тролейбусі. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Масштабний збій у мережі "Київстар" вплину не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Про це повідомляють речник "ПриватБанку" Олег Серга у коментарі hromadske, у "Чернівецькому тролейбусному управлінні" та у пресслужбі ДТЕК

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Серга заявив, що збій у мережі "Київстар" частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "ПриватБанку", але не на всю мережу. 

"Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу", — пояснив він.

Вплив на оплату в громадському транспорті

У Чернівцях підмітили, що через цей масштабний збій виникають труднощі при оплаті за проїзд банківськими картами.

"У зв’язку із технічним збоєм у роботі мобільної мережі "Київстар", можливі тимчасові труднощі  в оплаті банківськими картками. Всі поїздки реєструються на валідаторі, проте кошти за проїзд буде списано як тільки відновиться робота в мережі", — повідомляють у Чернівецькому тролейбусному управлінні

Для зручності громадянам запропонували скористатися іншими видами оплатами:

  • транспортними картками;
  • QR- кодами застосунків Приват24 та EasyPay;
  • проїзним квитком "Денний";
  • квитком, придбаним в терміналі самообслуговування EasyPay, City24, Moneycom.

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Українці не можуть додзвонитись на гарячі лінії

Через технічний збій в "Київстар" багато українців не можуть зателефонувати і на гарячі лінії, зокрема йдеться про ДТЕК, адже номери контакт-центрів у відомстві належать саме цьому оператору.

"Ви можете зателефонувати за номерами інших операторів або використати чат-боти та сайт", — порадили користувачам. 

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Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. У користувачі немає зв'язку та інтернету.

У компанії перепросили за незручності та розповіли, що це технічний збій. Однак згодом стало відомо, що причина — хакерська атака на ядро мережі, яка також вплинула на роботу послуги "Національний роумінг". 

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