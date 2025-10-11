Реакция Марии Кориной Мачадо на присуждение Нобелевской премии

Мария Корина Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Венесуэльская правозащитница и оппозиционерка Мария Корина Мачадо узнала, что стала лауреатом Нобелевской премии мира от директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берг Харпвикена. Он лично позвонил женщине за несколько минут до официального объявления.

Видео звонка опубликовал Нобелевский комитет на странице в Facebook.

Реакция Марии Кориной Мачадо

Харпвикен поздравил Мачадо и попросил не разглашать эту информацию в течение пяти минут, на что та ответила, что ей понадобится гораздо больше времени, чтобы осознать это.

"О Боже. Большое спасибо, но это достижение целого общества, движения. Я всего лишь один человек. Я точно не заслуживаю этого. О Боже", — отреагировала она.

Напомним, о том, что Мачадо является лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года, стало известно 10 октября.

Впоследствии президент США Дональд Трамп, который так хотел получить эту премию, отреагировал на победу Мачадо.