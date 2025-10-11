Відео
Головна Новини дня Як лауреатка премії миру дізналася про неї — відео

Як лауреатка премії миру дізналася про неї — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 14:10
Реакція Марії Коріної Мачадо на присудження Нобелівської премії
Марія Коріна Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Венесуельська правозахисниця та опозиціонерка Марія Коріна Мачадо дізналася, що стала лауреаткою Нобелівської премії миру від директора Норвезького Нобелівського інституту Крістіана Берг Харпвікена. Він особисто зателефонував жінці за кілька хвилин до офіційного оголошення.

Відео дзвінка опублікував Нобелівський комітет на сторінці у Facebook.

Читайте також:

Реакція Марії Коріної Мачадо

Харпвікен привітав Мачадо і попросив не розголошувати цю інформацію протягом п’яти хвилин, на що та відповіла, що їй знадобиться значно більше часу, щоб усвідомити це.

"О Боже.  Дуже дякую, але це досягнення цілого суспільства, руху. Я лише одна людина. Я точно не заслуговую на це. О Боже", — відреагувала вона.

Нагадаємо, про те, що Мачадо є лауреткою Нобелівської премії миру 2025 року, стало відомо 10 жовтня.

Згодом президент США Дональд Трамп, який так хотів отримати цю премію, відреагував на перемогу Мачадо.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
