В Кельне открылась Рождественская ярмарка — фоторепортаж

Как готовятся к Рождеству жители Кельна —фоторепортаж
В городе Кёльн (Германия) открылась традиционная рождественская ярмарка. Люди весело проводят время в ожидании одного из самых главных европейских праздников.
На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова.
Рождественская ярмарка в Кельне
В немецком городе Кельне открылась традиционная рождественская ярмарка. Жители города могут весело провести время, полакомиться вкусностями и развлечься на различных праздничных локациях. А гостей города ждут сувенирные лавочки и другие приятные сюрпризы.
Горожане радуются в ожидании Рождества, которое уже наступит совсем скоро.
Ранее мы писали, что в Дублине уже несколько недель идет подготовка к празднованию Рождества. Ирландцы и гости города готовят подарки, проводят время в популярных в этой стране пабах и посещают рождественские локации.
Также в Вене продолжаются традиционные рождественские ярмарки, поражающие праздничной красотой. Ежегодно тысячи туристов приезжают в столицу Австрии, чтобы ощутить эту непревзойденную атмосферу.
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