В Кельне открылась Рождественская ярмарка — фоторепортаж

Жители Кельна на Рождественской ярмарке. Фото: Новини.LIVE

В городе Кёльн (Германия) открылась традиционная рождественская ярмарка. Люди весело проводят время в ожидании одного из самых главных европейских праздников.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова.

Читайте также:

Рождественская ярмарка в Кельне

В немецком городе Кельне открылась традиционная рождественская ярмарка. Жители города могут весело провести время, полакомиться вкусностями и развлечься на различных праздничных локациях. А гостей города ждут сувенирные лавочки и другие приятные сюрпризы.

Горожане радуются в ожидании Рождества, которое уже наступит совсем скоро.

Праздничная локация в Кельне. Фото: Новини.LIVE

Люди на праздничной ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Установка с рождественскими персонажами. Фото: Новини.LIVE

Домик на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Входная арка. Фото: Новини.LIVE

Домик со звездой. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Дублине уже несколько недель идет подготовка к празднованию Рождества. Ирландцы и гости города готовят подарки, проводят время в популярных в этой стране пабах и посещают рождественские локации.

Также в Вене продолжаются традиционные рождественские ярмарки, поражающие праздничной красотой. Ежегодно тысячи туристов приезжают в столицу Австрии, чтобы ощутить эту непревзойденную атмосферу.