У Кельні відкрився Різдвяний ярмарок — фоторепортаж

Мешканці Кельна на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE

У місті Кельн, що в Німеччині, відкрився традиційний різдвяний ярмарок. Люди весело проводять час в очікуванні одного з найголовніших європейських свят.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Дар'я Нефьодова.

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Різдвяний ярмарок у Кельні

У німецькому місті Кельн відкрився традиційний різдвяний ярмарок. Мешканці міста можуть весело провести час, поласувати смаколиками та розважитися на різноманітних святкових локаціях. А на гостей міста чекають сувенірні крамнички та інші приємні сюрпризи.

Городяни радіють в очікуванні Різдва, яке вже настане зовсім скоро.

Святкова локація у Кельні. Фото: Новини.LIVE

Люди на святковому ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція з різдвяними персонажами. Фото: Новини.LIVE

Хатинка на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Вхідна арка. Фото: Новини.LIVE

Хатинка з зіркою. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Дубліні вже декілька тижнів триває підготовка до святкування Різдва. Ірландці і гості міста готують подарунки, проводять час у популярних у цій країні пабах та відвідують різдвяні локації.

Також у Відні тривають традиційні різдвяні ярмарки, які вражають святковою красою. Щорічно тисячі туристів приїжджають до столиці Австрії, щоб відчути цю неперевершену атмосферу.