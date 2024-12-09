У Кельні відкрився Різдвяний ярмарок — фоторепортаж

Як готуються до Різдва мешканці Кельна — фоторепортаж
У місті Кельн, що в Німеччині, відкрився традиційний різдвяний ярмарок. Люди весело проводять час в очікуванні одного з найголовніших європейських свят.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Дар'я Нефьодова.
Різдвяний ярмарок у Кельні
У німецькому місті Кельн відкрився традиційний різдвяний ярмарок. Мешканці міста можуть весело провести час, поласувати смаколиками та розважитися на різноманітних святкових локаціях. А на гостей міста чекають сувенірні крамнички та інші приємні сюрпризи.
Городяни радіють в очікуванні Різдва, яке вже настане зовсім скоро.
Раніше ми писали, що у Дубліні вже декілька тижнів триває підготовка до святкування Різдва. Ірландці і гості міста готують подарунки, проводять час у популярних у цій країні пабах та відвідують різдвяні локації.
Також у Відні тривають традиційні різдвяні ярмарки, які вражають святковою красою. Щорічно тисячі туристів приїжджають до столиці Австрії, щоб відчути цю неперевершену атмосферу.
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