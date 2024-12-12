В Украине создали видеогид, как стать поставщиком для ВСУ

Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украинский бизнес может стать поставщиком вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла создал образовательный сериал, который пошагово объясняет предпринимателям, как это сделать.

Ответный гид появился на платформе Дія.Освіта.

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В сериале эксперты ДОТ, Prozorro, Минобороны и Минэкономики объясняют предпринимателям:

как работают оборонные закупки;

что нужно для участия в тендерах;

как подготовить документы, выполнить договор и обеспечить качество продукции.

"Наша цель – создать прозрачный и понятный процесс государственных закупок, чтобы у каждого украинского предпринимателя была возможность поддержать армию. Этот сериал — это конкретный шаг к увеличению качественных поставок для ВСУ, а также к укреплению экономики Украины", — отметил министр обороны Рустем Умеров.

В ДОТ отметили, что это первый подобный материал в Украине, призванный сделать рынок оборонных закупок открытым и доступным для украинского бизнеса. Гид должен помочь компаниям стать частью национальной обороны, расширить рынки сбыта и внести практический вклад в укрепление Украины.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, правительство стремится привлечь к тыловым закупкам больше предприятий, потому что это открывает новые возможности для бизнеса. Важно, что около 40% стоимости украинской продукции возвращается в бюджет и уходит в поддержку безопасности и обороны.

Образовательный сериал состоит из девяти серий, охватывающих все аспекты сотрудничества бизнеса с ВСУ — от регистрации в Prozorro до выполнения контрактов. Он создан для владельцев малого, среднего и крупного бизнеса, имеющих возможность поставлять продукцию для ВСУ — от одежды и продуктов до топлива и снаряжения.

Напомним, Государственный оператор тыла разрабатывает модуль в системе DOT-Chain. Через него будут осуществлять обеспечение ВСУ, в частности дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Кроме того, ДОТ реформировал систему закупок для ВСУ. В частности, речь идет об уменьшении цен на яйца.