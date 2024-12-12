В Украине создали видеогид, как стать поставщиком для ВСУ

Как бизнесу стать поставщиком для ВСУ — пошаговый гид
Украинский бизнес может стать поставщиком вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла создал образовательный сериал, который пошагово объясняет предпринимателям, как это сделать.
Ответный гид появился на платформе Дія.Освіта.
Снабжение для ВСУ
В сериале эксперты ДОТ, Prozorro, Минобороны и Минэкономики объясняют предпринимателям:
- как работают оборонные закупки;
- что нужно для участия в тендерах;
- как подготовить документы, выполнить договор и обеспечить качество продукции.
"Наша цель – создать прозрачный и понятный процесс государственных закупок, чтобы у каждого украинского предпринимателя была возможность поддержать армию. Этот сериал — это конкретный шаг к увеличению качественных поставок для ВСУ, а также к укреплению экономики Украины", — отметил министр обороны Рустем Умеров.
В ДОТ отметили, что это первый подобный материал в Украине, призванный сделать рынок оборонных закупок открытым и доступным для украинского бизнеса. Гид должен помочь компаниям стать частью национальной обороны, расширить рынки сбыта и внести практический вклад в укрепление Украины.
По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, правительство стремится привлечь к тыловым закупкам больше предприятий, потому что это открывает новые возможности для бизнеса. Важно, что около 40% стоимости украинской продукции возвращается в бюджет и уходит в поддержку безопасности и обороны.
Образовательный сериал состоит из девяти серий, охватывающих все аспекты сотрудничества бизнеса с ВСУ — от регистрации в Prozorro до выполнения контрактов. Он создан для владельцев малого, среднего и крупного бизнеса, имеющих возможность поставлять продукцию для ВСУ — от одежды и продуктов до топлива и снаряжения.
Напомним, Государственный оператор тыла разрабатывает модуль в системе DOT-Chain. Через него будут осуществлять обеспечение ВСУ, в частности дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.
Кроме того, ДОТ реформировал систему закупок для ВСУ. В частности, речь идет об уменьшении цен на яйца.
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