Ринко праці в Україні — підприємці очікують на скорочення персоналу

Працівники підприємства. Ілюстративне фото: Freepick

Ситуація на ринку праці в Україні погіршується. Керівники підприємств усіх секторів очікують скорочення чисельності працівників, особливо у сфері послуг.

Про це йдеться у результатах щомісячного опитування НБУ.

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Яка ситуація на ринку праці в Україні

За результатами щомісячного опитування, проведеного Національним банком України, ситуація на ринку праці в Україні залишається напруженою. Керівники підприємств усіх секторів бізнесу погіршили очікування щодо кількості працівників, очікуючи на подальше скорочення чисельності персоналу, зокрема у сфері послуг.

Згідно з даними НБУ, індекс очікувань щодо зменшення загальної чисельності працівників у листопаді склав 45,8, що є нижчим за жовтневий рівень 48,1. Це свідчить про погіршення ситуації на ринку праці.

Також зафіксовано погіршення оцінок бізнесу щодо поточної економічної ситуації. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді знизився до 47,2, порівняно з 49,4 у жовтні.

Індекс очікування ділової активності. Фото: НБУ

Зазначається, що основними факторами, що стримують економічну активність, є посилення бойових дій, збої в енергопостачанні через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, а також інфляція та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Розрахунок індексу. Фото: НБУ

Щомісячне опитування, яке проводилось з 4 до 21 листопада 2024 року, охопило 504 підприємства. Варто зазначити, що результати відображають думки респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням індексу ділової активності є 50 пунктів.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук заявляв, що Європа не зацікавлена в розвитку малого та середнього бізнесу України, адже вона бачить у нас лише ринки збуту та робочу силу.

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