Рынки труда в Украине — предприниматели ожидают сокращения персонала

Работники компании. Иллюстративное фото: Freepick

Ситуация на рынке труда в Украине усугубляется. Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения численности работников, особенно в сфере услуг.

Об этом говорится в результатах ежемесячного опроса НБУ.

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Какая ситуация на рынке труда в Украине

По результатам ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком Украины, ситуация на рынке труда в Украине остается напряженной. Руководители предприятий всех секторов бизнеса ухудшили ожидания относительно количества работников, ожидая дальнейшего сокращения численности персонала, в частности в сфере услуг.

Согласно данным НБУ, индекс ожиданий по уменьшению общей численности работников в ноябре составил 45,8, что ниже октябрьского уровня 48,1. Это свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда.

Также зафиксировано ухудшение оценок бизнеса относительно текущей экономической ситуации. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре снизился до 47,2 по сравнению с 49,4 в октябре.

Индекс ожидания деловой активности. Фото: НБУ

Отмечается, что основными факторами, сдерживающими экономическую активность, являются усиление боевых действий, сбои в энергоснабжении из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда, логистику, а также инфляция и дефицит квалифицированных кадров.

Расчет индекса. Фото: НБУ

Ежемесячный опрос, который проводился с 4 по 21 ноября 2024 года, охватил 504 предприятия. Стоит отметить, что результаты отражают мнения респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением индекса деловой активности является 50 пунктов.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук заявлял, что Европа не заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса Украины, поскольку она видит у нас только рынки сбыта и рабочую силу.

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