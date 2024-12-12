В Україні створили відеогід, як стати постачальником для ЗСУ

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Український бізнес може стати постачальником для Збройних сил України. Державний оператор тилу створив освітній серіал, який покроково пояснює підприємцям, як це зробити.

Відповідний гід з'явився на платформі Дія.Освіта.

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У серіалі експерти ДОТ, Prozorro, Міноборони та Мінекономіки пояснюють підприємцям:

як працюють оборонні закупівлі;

що потрібно для участі в тендерах;

як підготувати документи, виконати контракт та забезпечити якість продукції.

"Наша мета – створити прозорий і зрозумілий процес державних закупівель, щоб кожен український підприємець мав можливість підтримати армію. Цей серіал — це конкретний крок до збільшення якісних постачань для ЗСУ, а також до зміцнення економіки України", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

У ДОТ зауважили, що це перший подібний матеріал в Україні, який покликаний зробити ринок оборонних закупівель відкритим і доступним для українського бізнесу. Гід має допомогти компаніям стати частиною національної оборони, розширити ринки збуту й зробити практичний внесок у зміцнення України.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, уряд прагне залучити до тилових закупівель більше підприємств, бо це відкриває нові можливості для бізнесу. Важливо, що близько 40% вартості української продукції повертається в бюджет і йде на підтримку безпеки й оборони.

Освітній серіал складається із дев'яти серій, які охоплюють усі аспекти співпраці бізнесу із ЗСУ — від реєстрації в Prozorro до виконання контрактів. Він створений для власників малого, середнього та великого бізнесу, які мають можливість постачати продукцію для ЗСУ — від одягу та харчів до пального та спорядження.

Нагадаємо, Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain. Через нього будуть здійснювати забезпечення ЗСУ, зокрема, дронами, засобами радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки.

Крім того, ДОТ реформував систему закупівель для ЗСУ. Зокрема, йдеться про зменшення цін на яйця.