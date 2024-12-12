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Як бізнесу стати постачальником для ЗСУ — покроковий гід

12 грудня 2024 16:39
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні створили відеогід, як стати постачальником для ЗСУ
Гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Український бізнес може стати постачальником для Збройних сил України. Державний оператор тилу створив освітній серіал, який покроково пояснює підприємцям, як це зробити.

Відповідний гід з'явився на платформі Дія.Освіта.

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У серіалі експерти ДОТ, Prozorro, Міноборони та Мінекономіки пояснюють підприємцям:

  • як працюють оборонні закупівлі;
  • що потрібно для участі в тендерах; 
  • як підготувати документи, виконати контракт та забезпечити якість продукції.

"Наша мета – створити прозорий і зрозумілий процес державних закупівель, щоб кожен український підприємець мав можливість підтримати армію. Цей серіал — це конкретний крок до збільшення якісних постачань для ЗСУ, а також до зміцнення економіки України", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

У ДОТ зауважили, що це перший подібний матеріал в Україні, який покликаний зробити ринок оборонних закупівель відкритим і доступним для українського бізнесу. Гід має допомогти компаніям стати частиною національної оборони, розширити ринки збуту й зробити практичний внесок у зміцнення України.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, уряд прагне залучити до тилових закупівель більше підприємств, бо це відкриває нові можливості для бізнесу. Важливо, що близько 40% вартості української продукції повертається в бюджет і йде на підтримку безпеки й оборони.

Освітній серіал складається із дев'яти серій, які охоплюють усі аспекти співпраці бізнесу із ЗСУ — від реєстрації в Prozorro до виконання контрактів. Він створений для власників малого, середнього та великого бізнесу, які мають можливість постачати продукцію для ЗСУ — від одягу та харчів до пального та спорядження.

Нагадаємо, Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain. Через нього будуть здійснювати забезпечення ЗСУ, зокрема, дронами, засобами радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки.

Крім того, ДОТ реформував систему закупівель для ЗСУ. Зокрема, йдеться про зменшення цін на яйця.

Дія ЗСУ бізнес постачання виробництво

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