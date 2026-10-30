Квадрокоптер для тренировок. Иллюстративное фото: gur.gov.ua

Российские оккупанты привлекают детей и молодежь в Крыму к занятиям с беспилотниками и военно-патриотическим мероприятиям. Школьников учат управлять дронами на симуляторах и реальном оборудовании, которое использует армия РФ. Параллельно в учебных заведениях проводят военную подготовку и распространяют пропаганду войны против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 30 октября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Как в Крыму учат детей управлять дронами

В конце октября 2026 года в Севастополе около 50 школьников в возрасте от 7 до 18 лет прошли в региональный этап соревнований "Движения первых" и так называемой федерации гонок дронов.

Кроме того, в городе продолжается подготовка студентов к управлению беспилотниками. Для обучения операторов россияне используют симуляторы, а также реальные дроны и оборудование, которое применяет российская оккупационная армия.

В ГУР отмечают, что увеличение количества соревнований, учений и военно-патриотических мероприятий является частью опасной тенденции. Россия формирует на временно оккупированных территориях Украины среду, в которой военные технологии и участие в войне становятся привычной частью детства.

Читайте также:

Как Россия милитаризирует молодежь на оккупированных территориях

Обучение детей управлению беспилотниками является одним из направлений российской политики милитаризации молодежи в условиях оккупации. В крымских школах также проводят занятия по стрельбе, разборке автомата Калашникова и строевой подготовке.

Кроме того, для детей организуют так называемые военно-патриотические квесты с участием участников войны против Украины. Школьников также заставляют разучивать песни российских певцов-пропагандистов.

Параллельно оккупационные власти наращивают набор в российские силовые структуры, рекламируют контрактную службу в войсках беспилотных систем и продвигают участников войны против Украины на руководящие должности в оккупационных администрациях. В школах также открывают мемориальные доски в честь ликвидированных оккупантов.

По оценке ГУР, таким образом российская пропаганда не только оправдывает агрессию против Украины, но и закрепляет образ войны как общественной нормы.

Как Россия меняет сознание детей в Крыму

Ранее ГУР МО Украины сообщало, что Россия на временно оккупированных территориях вытесняет украинскую идентичность, переписывает историю и осуществляет так называемое "перепрограммирование" молодежи.

В разведке отмечают, что милитаризация детей, пропаганда, низкий уровень жизни и преследование инакомыслящих являются проявлениями российской оккупационной политики. Её цель — не только удержать контроль над Крымом, но и сформировать поколение, для которого российская война, военная подготовка со школьной парты и ненависть к Украине станут нормой.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы против Starlink, прикрывая ими свои объекты в оккупированном Крыму. Подобные системы РЭБ также появляются на фронте и могут затруднять использование украинских беспилотников.

Новини.LIVE писали, что военный эксперт Степан Якимяк заявил, что Украина уже обладает всеми необходимыми возможностями для полного вывода из строя Керченского моста. В то же время решение об окончательном поражении объекта пока не принято, поскольку Силы обороны продолжают операцию по изоляции оккупированного Крыма. По словам эксперта, действия Украины также существенно повлияли на российские морские перевозки, объемы которых в сентябре сократились более чем вдвое.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма. Он подчеркнул необходимость восстановления территориальной целостности Украины, защиты человеческих жизней и соблюдения международного права. Президент также призвал обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность и право людей жить без страха.