Украина уже способна полностью вывести из строя Керченский мост — эксперт

Керченский мост. Фото: российские СМИ

Украина уже располагает необходимыми возможностями для полного вывода из строя Керченского моста, однако соответствующее решение пока не принято. Силы обороны продолжают операцию по изоляции оккупированного Крыма и ослаблению российских морских перевозок в Чёрном море.

Об этом заявил капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Степан Якимяк в эфире День.LIVE.

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У Украины есть возможности для поражения Керченского моста

Степан Якимяк эксклюзивно сообщил в прямом эфире День.LIVE, что в сентябре объемы морских перевозок России, прежде всего нефти, сократились более чем вдвое. Это, по его мнению, свидетельствует о влиянии украинских действий на логистические возможности РФ.

Отдельно он подчеркнул, что украинские Силы обороны достигли уровня потенциала, который позволяет полностью прекратить функционирование Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с территорией России.

"Я считаю, что Силы обороны Украины приобрели все необходимые возможности, чтобы полностью прекратить его функционирование. Каким образом? Безусловно, есть способ с воздуха, я уверен в Силах обороны, потому что это не такое большое расстояние, как мы знаем, на 2000 километров сейчас происходит дальнее поражение. То есть можно взять меньше топлива, больше взрывчатки", — отметил военный эксперт.

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В то же время Якимяк подчеркнул, что наличие таких возможностей не означает немедленного принятия решения об окончательном выводе объекта из строя. По его словам, военное руководство должно учитывать более широкий контекст операции и возможные последствия соответствующих действий.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подтвердила, что у неё есть способы совместно с ГУР и военно-морскими силами осуществить подводный взрыв, который может окончательно вывести эту опору из строя. Но руководители Сил обороны отмечают, что еще не время, ведь им нужно, чтобы те, кто хочет выйти из Крыма, смогли это сделать. Поэтому я считаю, что это возможно", — поделился он в прямом эфире.

Мы писали, что четыре года назад Украина успешно поразила незаконно построенный Керченский мост. Ранее объект считался надежно защищенным от внешних атак, однако проведенная спецоперация выявила уязвимые места его конструкции.

Новини.LIVE сообщали, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о текущей ситуации в оккупированном Крыму. Сообщается, что из-за повреждения мостов, паромов и транспортных средств Силами обороны Украины российские войска вынуждены искать альтернативные пути доставки грузов, а это создает дополнительную нагрузку на существующие логистические маршруты.