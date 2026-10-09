Україна вже здатна повністю вивести з ладу Керченський міст - експерт

Керченський міст. Фото: росЗМІ

Україна вже має необхідні спроможності для повного виведення з ладу Керченського мосту, однак відповідне рішення поки не ухвалили. Сили оборони продовжують операцію з ізоляції окупованого Криму та послаблення російських морських перевезень у Чорному морі.

Про це заявив капітан 1 рангу у відставці, військовий експерт Степан Яким’як в ефірі День.LIVE.

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Україна має можливості для ураження Керченського мосту

Степан Яким’як ексклюзивно повідомив в прямому ефірі День.LIVE, що у вересні обсяги морських перевезень Росії, передусім нафти, скоротилися більш ніж удвічі. Це, на його думку, свідчить про вплив українських дій на логістичні можливості РФ.

Окремо він наголосив, що українські Сили оборони досягли рівня спроможностей, який дає змогу повністю припинити функціонування Керченського мосту, що з’єднує окупований Крим із територією Росії.

"Я вважаю, що Сили оборони України набули всіх необхідних спроможностей, щоб припинити повністю його функціонування. Яким способом? Безумовно, є спосіб з повітря, я впевнений в Силах оборони, тому що це не така велика відстань, як ми знаємо, на 2000 кілометрів зараз відбувається далеке ураження. Тобто, можна взяти менше пального, більше вибухівки", — зазначив військовий експерт.

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Водночас Яким’як наголосив, що наявність таких можливостей не означає негайного ухвалення рішення про остаточне виведення об’єкта з ладу. За його словами, військове керівництво має враховувати ширший контекст операції та можливі наслідки відповідних дій.

"Служба безпеки України крайній раз вона підтвердила, що в неї є способи спільно з ГУР, спільно з військово-морськими силами здійснити підводний вибух, який остаточно може пошкодити цю опору. Але ж керівники Сил оборони зазначають, що ще не час, адже їм треба, щоб ті, хто хочуть вийти з Криму, вони повинні вийти. Тому я вважаю, що це можливо", — поділився він в прямому ефірі.

Ми писали, що чотири роки тому Україна успішно уразила незаконно збудований Керченський міст. Раніше об’єкт вважали надійно захищеним від зовнішніх атак, однак проведена спецоперація виявила вразливі місця його конструкції.

Новини.LIVE інформували, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про поточний стан окупованого Криму. Повідомляється, через пошкодження мостів, поромів і транспортних засобів Силами оборони України, російські війська змушені шукати альтернативні шляхи доставки вантажів, а це створює додаткове навантаження на наявні логістичні маршрути.