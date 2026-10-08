Нападение на Крымский мост: как произошел первый взрыв 8 октября 2022 года

Последствия атаки на Крымский мост. Фото: СБУ/Telegram

В четверг, 8 октября, исполняется четвертая годовщина со дня первой масштабной атаки на Керченский транспортный переход, соединяющий территорию Российской Федерации с аннексированным Крымским полуостровом. Событие, произошедшее осенью 2022 года, стало началом коренной перестройки всей логистической и оборонной системы РФ в регионе. До этого момента объект считался полностью защищенным от любых внешних посягательств, однако успешная спецоперация продемонстрировала уязвимость его конструкций.

Новини.LIVE рассказывают, как произошел взрыв и что случилось с переправой.

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Как Украина готовила операцию на Крымском мосту и чем она завершилась

Утро 8 октября 2022 года началось с мощного взрыва на автомобильной полосе моста в 05:40. Как впоследствии официально сообщило руководство Службы безопасности Украины, разрушение сооружения стало результатом тщательно подготовленной операции, разработка которой длилась почти полгода под непосредственным руководством тогдашнего главы СБУ Василия Малюка.

Главная сложность заключалась в необходимости обойти российские стационарные инспекционные комплексы на въездах, которые сканировали грузовики. Для этого украинские инженеры использовали смесь на основе гексогена общим весом 21 тонну в тротиловом эквиваленте. Взрывчатое вещество завернули в толстую упаковочную полиэтиленовую пленку. Слои пластика и цилиндрическая форма рулонов были подобраны таким образом, чтобы рентген-аппараты на российских блокпостах не фиксировали посторонних материалов, отображая лишь обычный коммерческий груз.

Керченский мост во временно оккупированном Крыму. Фото: Getty Images

Дополнительным вызовом стали мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые россияне развернули вокруг моста для подавления GPS-навигации и мобильной связи. Из-за этого использование стандартных радиодетонаторов или спутниковых таймеров было невозможно.

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Специалисты СБУ создали полностью автономную систему подрыва, которая сработала в заданной точке маршрута без внешнего сигнала. В результате взрыва полностью обрушились три пролета автомобильной ветки. Одновременно с этим взрывная волна подожгла грузовой поезд с 59 цистернами топлива, который двигался по параллельной железнодорожной ветке. Сверхвысокая температура горения нефтепродуктов существенно ослабила несущую способность металлических и бетонных конструкций железнодорожной части моста.

Керченский мост практически утратил свой статус главной военной артерии. Из-за внутренних повреждений опор и риска потери долговечной прочности конструкций российская сторона свела к минимуму использование железнодорожной части моста для перевозки тяжелых бронетанковых соединений или крупных эшелонов с топливом. Основной поток материально-технического обеспечения для южной группировки войск РФ переориентирован на железнодорожные и автомобильные коммуникации сухопутного коридора через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, где Россия активно развивает новую железнодорожную сеть.

Вокруг опор моста в воде теперь возведена сложная многоуровневая система защиты, состоящая из нескольких линий плавучих бонов, противодроновых сетей и затопленных барж, призванных физически заблокировать подходы для украинских морских дронов Magura и Sea Baby. Воздушное пространство круглосуточно прикрывают плотные группы ПВО и средства РЭБ, а подразделения Черноморского флота РФ находятся в режиме повышенной готовности, регулярно проводя учения по отражению комбинированных атак.

Для гражданского населения переправа превратилась в зону постоянного жесткого контроля. Движение любого грузового транспорта массой свыше 1,5 тонны здесь по-прежнему полностью запрещено. Все легковые автомобили подлежат обязательному стопроцентному досмотру с использованием рентген-сканеров. Из-за ограниченной пропускной способности этих комплексов на подъездах к мосту со стороны Керчи и Тамани регулярно образуются многокилометровые очереди, где водители вынуждены ждать от нескольких часов до суток.

Транспорт, не соответствующий весовым или техническим критериям, оккупационные власти перенаправляют на сухопутный маршрут. Таким образом, объект превратился в один из самых хорошо защищенных, но в то же время наиболее уязвимых и ограниченных в использовании транспортных узлов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украины к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма. Президент подчеркнул необходимость восстановления безопасности, защиты людей, продовольственной и энергетической безопасности. Также он подчеркнул важность территориальной целостности Украины и соблюдения принципов международного права.

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, что Украина пока сознательно не наносит удары по Крымскому мосту. По его словам, Силы обороны сосредоточились на ударах по логистическим маршрутам, по которым Россия поставляет в Крым топливо, боеприпасы, технику и личный состав. Бровди отметил, что такая тактика должна постепенно изолировать полуостров и создать условия, при которых дальнейшее пребывание там российских войск станет невозможным.