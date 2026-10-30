Квадрокоптер для тренувань. Ілюстративне фото: gur.gov.ua

Російські окупанти залучають дітей і молодь у Криму до навчань із безпілотниками та військово-патріотичних заходів. Школярів навчають керувати дронами на симуляторах і реальному обладнанні, яке використовує армія РФ. Паралельно в навчальних закладах проводять військову підготовку та поширюють пропаганду війни проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у п'ятницю, 30 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Як у Криму навчають дітей керувати дронами

Наприкінці жовтня 2026 року в Севастополі близько 50 школярів віком від 7 до 18 років пройшли до регіонального етапу змагань "Движения первых" та так званої федерації перегонів дронів.

Крім того, у місті триває підготовка студентів до керування безпілотниками. Для навчання операторів росіяни використовують симулятори, а також реальні дрони й обладнання, яке застосовує російська окупаційна армія.

У ГУР зазначають, що збільшення кількості змагань, навчань і військово-патріотичних заходів є частиною небезпечної тенденції. Росія формує на тимчасово окупованих територіях України середовище, у якому військові технології та участь у війні стають звичною частиною дитинства.

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Як Росія мілітаризує молодь на окупованих територіях

Навчання дітей керувати безпілотниками є одним із напрямів російської політики мілітаризації молоді в окупації. У кримських школах також проводять заняття зі стрільби, розбирання автомата Калашникова та стройової підготовки.

Крім того, дітям організовують так звані військово-патріотичні квести за участю учасників війни проти України. Школярів також змушують вивчати пісні російських співаків-пропагандистів.

Паралельно окупаційна влада нарощує набір до російських силових структур, рекламує контрактну службу у військах безпілотних систем і просуває учасників війни проти України на керівні посади в окупаційних адміністраціях. У школах також відкривають меморіальні дошки на честь ліквідованих окупантів.

За оцінкою ГУР, таким чином російська пропаганда не лише виправдовує агресію проти України, а й закріплює образ війни як суспільної норми.

Як Росія змінює свідомість дітей у Криму

Раніше ГУР МО України повідомляли, що Росія на тимчасово окупованих територіях витісняє українську ідентичність, переписує історію та здійснює так зване "перепрограмування" молоді.

У розвідці наголошують, що мілітаризація дітей, пропаганда, низький рівень життя та переслідування інакодумців є проявами російської окупаційної політики. Її мета — не лише втримати контроль над Кримом, а й сформувати покоління, для якого російська війна, військова підготовка зі шкільної парти та ненависть до України стануть нормою.

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби проти Starlink, прикриваючи ними свої об’єкти в окупованому Криму. Подібні системи РЕБ також з’являються на фронті та можуть ускладнювати використання українських безпілотників.

Новини.LIVE писали, що військовий експерт Степан Яким’як заявив, що Україна вже має всі необхідні спроможності для повного виведення з ладу Керченського мосту. Водночас рішення про остаточне ураження об’єкта поки не ухвалили, оскільки Сили оборони продовжують операцію з ізоляції окупованого Криму. За словами експерта, українські дії також суттєво вплинули на російські морські перевезення, обсяги яких у вересні скоротилися більш ніж удвічі.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що повернення українців до нормального життя неможливе без деокупації Криму. Він наголосив на необхідності відновлення територіальної цілісності України, захисту людських життів і дотримання міжнародного права. Президент також закликав забезпечити продовольчу та енергетичну безпеку й право людей жити без страху.