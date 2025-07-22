ГУР показало компоненты нового российского дрона - фото

Дрон. Иллюстративное фото: militarnyi.com

Главное управление разведки Украины рассекретило составляющие нового российского БпЛА. Враг использует дрон в качестве разведчика или фальш-цели.

Информацию о составляющих опубликовали на портале War&Sanctions.

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Как сообщили в разведке, Россия использует этот БпЛА как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки. По некоторым данным, дрон способен нести боевую часть до 15 кг.

Почти половина компонентов, включая автопилот, навигационные модули, антенны, датчик скорости воздуха и трубку Пито, изготовлены компанией CUAV Technology — китайским производителем систем для БПЛА.

В октябре 2022 года фирма заявила о прекращении поставок своей продукции в Украину и РФ, чтобы избежать ее использования в военных целях. Несмотря на это, в 2023 году в России презентовали якобы собственный дрон вертикального взлета, который на самом деле оказался китайским изделием CUAV Technology, свободно продающимся на AliExpress.

Информация ГУР о новом дроне РФ. Фото: t.me/DIUkraine

Кроме комплектующих CUAV, в дроне установлены двигатели и зажигание от DLE (Mile Haoxiang Technology), сервоприводы KST, FPV-камера Foxeer Razer, модули передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing и аккумулятор HRB Power.

Также БпЛА оснащен китайской копией модуля RFD900x австралийской компании RFDesign, который передает данные на расстоянии до 40 км при прямой видимости. Это позволяет создавать связь между дроном и наземной станцией или между несколькими БпЛА, что усиливает его разведывательные возможности.

Подобные комплектующие Россия уже использовала в БпЛА типа "Гербера", "Пародия", а также в Shahed-136 ("Герань-2"), V2U, управляемых авиабомбах и модулях коррекции.

Ранее министр МИД Андрей Сибига рассказал о намерениях Украины нарастить собственное производство дронов.

А также Франция заявила о намерениях инвестировать в производство украинских БпЛА.