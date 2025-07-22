ГУР показало компоненти нового російського дрона — фото

Дрон. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Головне управління розвідки України розсекретило складові нового російського БпЛА. Ворог використовує дрон у якості розвідника або фальш-цілі.

Інформацію про складові опублікували на порталі War&Sanctions.

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Як повідомили у розвідці, Росія використовує цей БпЛА як розвідник і фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. За деякими даними, дрон здатен нести бойову частину до 15 кг.

Майже половина компонентів, включаючи автопілот, навігаційні модулі, антени, датчик швидкості повітря та трубку Піто, виготовлені компанією CUAV Technology — китайським виробником систем для БпЛА.

У жовтні 2022 року фірма заявила про припинення постачання своєї продукції в Україну та РФ, щоб уникнути її використання у військових цілях. Попри це, 2023 року в Росії презентували нібито власний дрон вертикального зльоту, який насправді виявився китайським виробом CUAV Technology, що вільно продається на AliExpress.

Інформація ГУР про новий дрон РФ. Фото: t.me/DIUkraine

Окрім комплектуючих CUAV, у дроні встановлено двигуни та запалювання від DLE (Mile Haoxiang Technology), сервоприводи KST, FPV-камеру Foxeer Razer, модулі передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing та акумулятор HRB Power.

Також БпЛА оснащений китайською копією модуля RFD900x австралійської компанії RFDesign, що передає дані на відстані до 40 км за прямої видимості. Це дозволяє створювати зв'язок між дроном та наземною станцією або між декількома БпЛА, що підсилює його розвідувальні можливості.

Подібні комплектуючі Росія вже використовувала в БпЛА типу "Гербера", "Пародія", а також у Shahed-136 ("Герань-2"), V2U, керованих авіабомбах та модулях корекції.

Раніше міністр МЗС Андрій Сибіга розповів про наміри України наростити власне виробництво дронів.

А також Франція заявила про наміри інвестувати у виробництво українських БпЛА.