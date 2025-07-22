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Головна Новини дня Ростов знову не спить — дрони атакували "кубло" з "Шахедами"

Ростов знову не спить — дрони атакували "кубло" з "Шахедами"

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 02:29
Дрони знову били по Ростовській області, а саме по військовому аеродрому Міллєрово, звідки запускають по Україні Шахеди
Вибух на території РФ. Ілюстративне фото: Кадр з відео

Безпілотники знову завітали на територію Ростовської області Росії. Там зафіксовано вибухи після атаки дронів.

Про це пишуть місцеві пабліки, повідомляють росЗМІ.

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Що вразили безпілотники у РФ 

Повідомляється, що під удар потрапив аеродром "Міллєрово" у Ростовській області. Цей аеродром російські окупанти використовують для запуску "Шахедів" по Україні.

Напередодні Ростовську область теж атакували дрони. Тоді вдалось вразити важливу залізнична станція. Вона має назву Каменоломні і є великою вузловою залізничною станцією на південному напрямку.

Раніше повідомлялось, що вранці у Ростовській області рух поїздів призупинили через пошкодження контактної мережі внаслідок падіння уламків безпілотників. Через це затримались понад 50 поїздів далекого прямування. 

А російські політологи вважають, що удари по логістиці, в тому числі в зону аеропортів — це новий план Трампа та Зеленського. Вони хочуть виснажити логістику РФ, щоб схилити Путіна до переговорів. 

дрони війна в Україні залізниця атака Ростов
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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