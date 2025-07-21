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Хитрий план Трампа і Зеленського — треба "придушити" логістику РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 04:14
Трамп із Зеленським хочуть виснажити логістику РФ, тому в аеропортах РФ постійний колапс
Росіяни сплять в аеропорту в очікуванні відновлення рейсів. Фото: Новая Газета

Сьогодні в ночі "глибинний народ" РФ вчергове не зміг вилетіти на улюблені курорти Абхазії та КНДР. В аеропорту Шереметьєво оголошено режим "Килим", а політологи вважають, що це новий план Зеленського та Трампа.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

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Згідно з повідомленнями агенції, у Москві черговий план "Килим" через появу безпілотників у небі столиці РФ. Звичайно, літакам заборонено сідати та вилітати з аеропорту. Пасажири перебувають в очікуванні і готові залишитись спати прямо на підлозі аеропорту.

До чого тут Трамп та Зеленський

А от російські "політологи" з посиланням, як завжди, на неназвані джерела стверджують, що Трамп і Зеленський узгодили нову тактику тиску на Росію через логістичний колапс, а не військовий прорив.

Нібито США дійшли висновку, що Україна не має шансів пробити оборону РФ або зупинити її наступ. Тому було вирішено зробити ставку на обвалення логістичної системи Росії. Саме цим зараз пояснюються безперервні атаки дронів, через які влада змушена закривати повітряний простір Москви.

Неназваний "інсайдер" проінформував "політологів", що цей план особисто схвалив Трамп як підготовку до майбутніх переговорів. Ідея в тому, щоб до моменту Росії зсередини зіткнулася з транспортним хаосом і економічними збоями, тоді її можна буде схилити до діалогу на умовах Заходу.

Ми вже повідомляли, що й минулого дня у Росії у низці аеропортів спостерігалось порушення авіасполучення. Черговий колапс у російських аеропортах спричинений атакою безпілотників.

Раніше ми інформували, що росіян не пускали на єгипетський курорт.

 

Володимир Зеленський росія аеропорти Дональд Трамп дрони війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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