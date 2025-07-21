Россияне спят в аэропорту в ожидании возобновления рейсов. Фото: Новая Газета

Сегодня ночью "глубинный народ" РФ в очередной раз не смог вылететь на любимые курорты Абхазии и КНДР. В аэропорту Шереметьево объявлен режим "Ковер", а политологи считают, что это новый план Зеленского и Трампа.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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Согласно сообщениям агентства, в Москве очередной план "Ковер" из-за появления беспилотников в небе столицы РФ. Конечно, самолетам запрещено садиться и вылетать из аэропорта. Пассажиры находятся в ожидании и готовы остаться спать прямо на полу аэропорта.

При чем здесь Трамп и Зеленский

А вот российские "политологи" со ссылкой, как всегда, на неназванные источники утверждают, что Трамп и Зеленский согласовали новую тактику давления на Россию через логистический коллапс, а не военный прорыв.

Якобы США пришли к выводу, что Украина не имеет шансов пробить оборону РФ или остановить ее наступление. Поэтому было решено сделать ставку на обрушение логистической системы России. Именно этим сейчас объясняются непрекращающиеся атаки дронов, из-за которых власти вынуждены закрывать воздушное пространство Москвы.

Неназванный "инсайдер" проинформировал "политологов", что этот план лично одобрил Трамп как подготовку к предстоящим переговорам. Идея в том, чтобы к моменту России изнутри столкнулась с транспортным хаосом и экономическими сбоями, тогда ее можно будет склонить к диалогу на условиях Запада.

Мы уже сообщали, что и на днях в России в ряде аэропортов наблюдалось нарушение авиасообщения. Очередной коллапс в российских аэропортах вызван атакой беспилотников.

Ранее мы информировали, что россиян не пускали на египетский курорт.