Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хитрый план Трампа и Зеленского — надо "придушить" логистику РФ

Хитрый план Трампа и Зеленского — надо "придушить" логистику РФ

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 04:14
Трамп с Зеленским хотят истощить логистику РФ, поэтому в аэропортах РФ постоянный коллапс
Россияне спят в аэропорту в ожидании возобновления рейсов. Фото: Новая Газета

Сегодня ночью "глубинный народ" РФ в очередной раз не смог вылететь на любимые курорты Абхазии и КНДР. В аэропорту Шереметьево объявлен режим "Ковер", а политологи считают, что это новый план Зеленского и Трампа.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Реклама
Читайте также:

Что происходит в Шереметьево

Согласно сообщениям агентства, в Москве очередной план "Ковер" из-за появления беспилотников в небе столицы РФ. Конечно, самолетам запрещено садиться и вылетать из аэропорта. Пассажиры находятся в ожидании и готовы остаться спать прямо на полу аэропорта.

При чем здесь Трамп и Зеленский

А вот российские "политологи" со ссылкой, как всегда, на неназванные источники утверждают, что Трамп и Зеленский согласовали новую тактику давления на Россию через логистический коллапс, а не военный прорыв.

Якобы США пришли к выводу, что Украина не имеет шансов пробить оборону РФ или остановить ее наступление. Поэтому было решено сделать ставку на обрушение логистической системы России. Именно этим сейчас объясняются непрекращающиеся атаки дронов, из-за которых власти вынуждены закрывать воздушное пространство Москвы.

Неназванный "инсайдер" проинформировал "политологов", что этот план лично одобрил Трамп как подготовку к предстоящим переговорам. Идея в том, чтобы к моменту России изнутри столкнулась с транспортным хаосом и экономическими сбоями, тогда ее можно будет склонить к диалогу на условиях Запада.

Мы уже сообщали, что и на днях в России в ряде аэропортов наблюдалось нарушение авиасообщения. Очередной коллапс в российских аэропортах вызван атакой беспилотников.

Ранее мы информировали, что россиян не пускали на египетский курорт.

Владимир Зеленский россия аэропорты Дональд Трамп дроны война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации