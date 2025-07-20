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У низці аеропортів РФ порушення авіасполучення — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 13:16
У Росії спостерігається порушення авіасполучення
Один з аеропортів РФ. Фото: "Росавіація"

У Росії у низці аеропортів спостерігається порушення авіасполучення. Черговий колапс у російських аеропортах спричинений атакою безпілотників.

Про це інформують російські ЗМІ.

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За даними російських медіа, в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково та Жуковському запроваджували обмеження на виліт та посадку літаків. Також обмеження були в аеропортах Ярославля, Нижнього Новгорода та Калуги.
 
За інформацією "Росавіації", через атаку БпЛА 134 літаки скерували на запасні аеродроми.

Зауважимо, що Росія вже не вперше стикається з проблемою порушення авіасполучення через удари безпілотників. До прикладу, на початку липня дводенний колапс у російських аеропортах призвів до збитків на суму майже 20 млрд рублів.

Нагадаємо, що 7 липня у Росії був транспортний колапс через атаки безпілотників — тоді скасували сотні рейсів, а в аеропортах спостерігалися величезні черги.

Раніше ми інформували, що росіян не пускали на єгипетський курорт.

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Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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