У Росії спостерігається порушення авіасполучення

У низці аеропортів РФ порушення авіасполучення — яка причина
У Росії у низці аеропортів спостерігається порушення авіасполучення. Черговий колапс у російських аеропортах спричинений атакою безпілотників.
Про це інформують російські ЗМІ.
Порушення авіасполучення в Росії — що відомо
За даними російських медіа, в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково та Жуковському запроваджували обмеження на виліт та посадку літаків. Також обмеження були в аеропортах Ярославля, Нижнього Новгорода та Калуги.
За інформацією "Росавіації", через атаку БпЛА 134 літаки скерували на запасні аеродроми.
Зауважимо, що Росія вже не вперше стикається з проблемою порушення авіасполучення через удари безпілотників. До прикладу, на початку липня дводенний колапс у російських аеропортах призвів до збитків на суму майже 20 млрд рублів.
Нагадаємо, що 7 липня у Росії був транспортний колапс через атаки безпілотників — тоді скасували сотні рейсів, а в аеропортах спостерігалися величезні черги.
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