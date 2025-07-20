В России наблюдается нарушение авиасообщения

Один из аэропортов РФ. Фото: "Росавиация"

В России в ряде аэропортов наблюдается нарушение авиасообщения. Очередной коллапс в российских аэропортах вызван атакой беспилотников.

Об этом информируют российские СМИ.

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По данным российских медиа, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском вводили ограничения на вылет и посадку самолетов. Также ограничения действовали в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода и Калуги.



По информации "Росавиации", из-за атаки БпЛА 134 самолета направили на запасные аэродромы.

Заметим, что Россия уже не впервые сталкивается с проблемой нарушения авиасообщения из-за ударов беспилотников. К примеру, в начале июля двухдневный коллапс в российских аэропортах привел к убыткам на сумму почти 20 млрд рублей.

Напомним, что 7 июля в России был транспортный коллапс из-за атак беспилотников — тогда отменили сотни рейсов, а в аэропортах наблюдались огромные очереди.

Ранее мы информировали, что россиян не пускали на египетский курорт.