Дроны снова били по Ростовской области, а именно по военному аэродрому Миллерово, откуда запускают по Украине Шахеды

Ростов снова не спит — дроны атаковали "кубло" с "Шахедами"
Беспилотники снова посетили территорию Ростовской области России. Там зафиксированы взрывы после атаки дронов.
Об этом пишут местные паблики, сообщают росСМИ.
Что поразили беспилотники в РФ
Сообщается, что под удар попал аэродром "Миллерово" в Ростовской области. Этот аэродром российские оккупанты используют для запуска "Шахедов" по Украине.
Накануне Ростовскую область тоже атаковали дроны. Тогда удалось поразить важную железнодорожную станцию. Она называется Каменоломни и является крупной узловой железнодорожной станцией на южном направлении.
Ранее сообщалось, что утром в Ростовской области движение поездов приостановили из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников. Из-за этого задержались более 50 поездов дальнего следования.
А российские политологи считают, что удары по логистике, в том числе в зону аэропортов — это новый план Трампа и Зеленского. Они хотят истощить логистику РФ, чтобы склонить Путина к переговорам.
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