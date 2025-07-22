Дроны снова били по Ростовской области, а именно по военному аэродрому Миллерово, откуда запускают по Украине Шахеды

Взрыв на территории РФ. Иллюстративное фото: Кадр из видео

Беспилотники снова посетили территорию Ростовской области России. Там зафиксированы взрывы после атаки дронов.

Об этом пишут местные паблики, сообщают росСМИ.

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Сообщается, что под удар попал аэродром "Миллерово" в Ростовской области. Этот аэродром российские оккупанты используют для запуска "Шахедов" по Украине.

Накануне Ростовскую область тоже атаковали дроны. Тогда удалось поразить важную железнодорожную станцию. Она называется Каменоломни и является крупной узловой железнодорожной станцией на южном направлении.

Ранее сообщалось, что утром в Ростовской области движение поездов приостановили из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников. Из-за этого задержались более 50 поездов дальнего следования.

А российские политологи считают, что удары по логистике, в том числе в зону аэропортов — это новый план Трампа и Зеленского. Они хотят истощить логистику РФ, чтобы склонить Путина к переговорам.