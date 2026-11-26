Российский автомобиль. Фото: кадр из видео

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Примари" продолжают наносить удары по российской оккупационной армии. Прежде всего речь идет о вражеских средствах материально-технического обеспечения.

Видео ударов, нанесённых в ноябре, ГУР опубликовало на YouTube-канале, передаёт Новини.LIVE.

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Уничтожение российских средств логистики

В частности, бойцы спецподразделения ГУР "Примари" поразили:

военную автомобильную технику;

мобильные огневые группы;

бензовоз;

грузовые автомобили.

"Продолжается системная боевая работа, направленная на ослабление мобильности, снабжения и защищенности российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, российская армия установила новый антирекорд по месячным потерям личного состава с начала полномасштабного вторжения. Только за первые 25 дней ноября Силы обороны Украины ликвидировали 55 629 оккупантов.

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А в ночь на 26 ноября дроны атаковали нефтяные объекты в России. В частности, под ударами оказались Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово".