ГУР показало, как спецподразделение "Примари" уничтожает логистику РФ
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Примари" продолжают наносить удары по российской оккупационной армии. Прежде всего речь идет о вражеских средствах материально-технического обеспечения.
Видео ударов, нанесённых в ноябре, ГУР опубликовало на YouTube-канале, передаёт Новини.LIVE.
Уничтожение российских средств логистики
В частности, бойцы спецподразделения ГУР "Примари" поразили:
- военную автомобильную технику;
- мобильные огневые группы;
- бензовоз;
- грузовые автомобили.
"Продолжается системная боевая работа, направленная на ослабление мобильности, снабжения и защищенности российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, российская армия установила новый антирекорд по месячным потерям личного состава с начала полномасштабного вторжения. Только за первые 25 дней ноября Силы обороны Украины ликвидировали 55 629 оккупантов.
А в ночь на 26 ноября дроны атаковали нефтяные объекты в России. В частности, под ударами оказались Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово".