Военнослужащие ВСУ едут по дороге. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины

Российская армия обновила абсолютный антирекорд по месячным потерям за всё время полномасштабной войны. Выяснилось, что за 25 дней ноября Силы обороны уничтожили 55 629 оккупантов. Каждый час армия РФ теряет на фронте около 93 военных, а ежесуточно — более 2 200 солдат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Новый максимум потерь российских войск за всю полномасштабную войну

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, за 25 дней ноября потери противника достигли 55 629 военнослужащих. Но месяц еще не закончился, поэтому там подчеркнули, что окончательный показатель вырастет еще больше.

При этом темпы потерь российской армии существенно превысили предыдущий пик, зафиксированный в октябре 2026 года. Тогда за полный месяц враг потерял 54 400 человек, однако сейчас этот рубеж удалось преодолеть досрочно. По подсчётам военных, в среднем российские подразделения теряют более 2 200 бойцов ежесуточно, что соответствует примерно 93 военным ежечасно.

"За этими цифрами стоит ежедневная работа украинских воинов на всех направлениях. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и другие срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить всё более высокую цену за свою вооружённую агрессию", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Новини.LIVE сообщали, что в целом с начала 2026 года российская армия понесла самые большие потери за всё время полномасштабного вторжения. По состоянию на 24 ноября они достигли 432 519 военнослужащих. Эта цифра уже превысила предыдущий антирекорд за весь 2024 год, когда оккупанты потеряли 430 790 человек.

Между тем в Сумской области продолжаются активные действия Сил обороны, но военные соблюдают информационное молчание, поэтому детали операции будут раскрыты уже после ее завершения. По словам военного аналитика Михаила Жирохова, параллельно Генштаб ВСУ постоянно обновляет сценарии возможных наступательных действий на территории России.