Військовослужбовці ЗСУ їдуть по дорозі. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Російська армія оновила абсолютний антирекорд місячних втрат за весь час повномасштабної війни. З'ясувалося, що за 25 днів листопада Сили оборони знищили 55 629 окупантів. Щогодини армія РФ втрачає на фронті близько 93 військових, а щодоби — понад 2 200 солдатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новий максимум втрат російських військ за всю повномасштабну війну

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, за 25 днів листопада втрати противника сягнули 55 629 військовослужбовців. Та місяць ще не закінчився, тому там наголосили, що остаточний показник зросте ще більше.

При цьому темпи вибивання російської армії суттєво перевищили попередній пік, зафіксований у жовтні 2026 року. Тоді за повний місяць ворог втратив 54 400 осіб, однак нині цей рубіж вдалося подолати достроково. За підрахунками військових, у середньому російські підрозділи втрачають понад 2 200 бійців щодоби, що відповідає приблизно 93 військовим щогодини.

"За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Новини.LIVE повідомляли, що загалом від початку 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат за весь час повномасштабного вторгнення. Станом на 24 листопада вони сягнули 432 519 військових. Ця цифра вже перевищила попередній антирекорд за весь 2024 рік, коли окупанти втратили 430 790 осіб.

Тим часом на Сумщині тривають активні дії Сил оборони, але військові тримають інформаційну тишу, тож деталі операції розкриють уже після її завершення. За словами військового аналітика Михайла Жирохова, паралельно Генштаб ЗСУ постійно оновлює сценарії можливих наступальних дій на території Росії.