Російський автомобіль. Фото: кадр з відео

Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" продовжують завдавати ударів по російські окупаційній армії. Передусім, йдеться про ворожі засоби логістики.

Відео ударів у листопаді ГУР опублікувало на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Знищення російських засобів логістики

Зокрема, воїни спецпідрозділу ГУР "Примари" уразили:

військову автомобільну техніку;

мобільні вогневі групи;

бензовоз;

вантажні автомобілі.

"Продовжується системна бойова робота, спрямована на послаблення мобільності, постачання та захищеності російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, російська армія встановила новий антирекорд за місячними втратами особового складу від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перші 25 днів листопада Сили оборони України ліквідували 55 629 окупантів.

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А у ніч проти 26 листопада дрони атакували нафтові обʼєкти в Росії. Зокрема, під ударами були Куйбишевський нафтопереробний завод та лінійна виробничо-диспетчерська станція "Субханкулово".