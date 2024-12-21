ГУР эвакуировало из Сирии 34 человека

Люди сходят с самолета во время эвакуации. Фото: ГУР

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно эвакуировали с территории Сирии, в которой продолжается война, 34 человека. Среди них 31 гражданин нашего государства и трое сирийских граждан, имеющих родственников-украинцев.

Об этом ГУР сообщило в субботу, 21 декабря.

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Сообщается, что среди эвакуированных 15 детей.

За успех этой миссии в ГУР выразили благодарность генеральному менеджеру спортивных и молодежных заведений в Ливане, доктору Наджи Хаммуду, а также авиакомпании Sky Up, которая оказывала свою поддержку на протяжении миссии. Также украинские разведчики поблагодарили власти Республики Молдова, которые способствовали эвакуационным мероприятиям.

Сообщается, что эвакуированные граждане приземлились в аэропорту Кишинева. Далее они отправятся в Украину.

"Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных ― впервые за 10 лет", ― сказала эвакуированная женщина, гражданка нашего государства.

Результаты эвакуационной миссии прокомментировал также глава ГУР Кирилл Будавнов. Он подчеркнул, что операция по спасению украинцев из Сирии является очередным доказательством того, что Украина помогает своим гражданам везде, где есть такая необходимость.

"Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде", — отметил начальник ГУР.

Эвакуированные люди в самолете. Фото: ГУР

Люди в самолете. Фото: ГУР

Украинцы и сирийцы при эвакуации. Фото: ГУР

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