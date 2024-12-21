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ГУР эвакуировало из Сирии 31 украинца и троих сирийцев

21 декабря 2024 19:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ГУР эвакуировало из Сирии 34 человека
Люди сходят с самолета во время эвакуации. Фото: ГУР
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно эвакуировали с территории Сирии, в которой продолжается война, 34 человека. Среди них 31 гражданин нашего государства и трое сирийских граждан, имеющих родственников-украинцев.

Об этом ГУР сообщило в субботу, 21 декабря.

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Сообщается, что среди эвакуированных 15 детей.
За успех этой миссии в ГУР выразили благодарность генеральному менеджеру спортивных и молодежных заведений в Ливане, доктору Наджи Хаммуду, а также авиакомпании Sky Up, которая оказывала свою поддержку на протяжении миссии. Также украинские разведчики поблагодарили власти Республики Молдова, которые способствовали эвакуационным мероприятиям.

Сообщается, что эвакуированные граждане приземлились в аэропорту Кишинева. Далее они отправятся в Украину.

"Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных ― впервые за 10 лет", ― сказала эвакуированная женщина, гражданка нашего государства.

Результаты эвакуационной миссии прокомментировал также глава ГУР Кирилл Будавнов. Он подчеркнул, что операция по спасению украинцев из Сирии является очередным доказательством того, что Украина помогает своим гражданам везде, где есть такая необходимость.

"Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде", — отметил начальник ГУР.

эвакуация
Эвакуированные люди в самолете. Фото: ГУР
эвакуация Украины
Люди в самолете. Фото: ГУР
эвакуация
Украинцы и сирийцы при эвакуации. Фото: ГУР

Ранее мы сообщали, что Дания стимулирует беженцев из Сирии возвращаться к себе на родину.

Также мы писали, что в Сирии россияне боятся проводить эвакуации своих солдат. Они полагают, что их колонну накроют огнем.

эвакуация Сирия Украина ГУР війна

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