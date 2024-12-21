ГУР евакуювало з Сирії 34 людини

ГУР евакуювало з Сирії 31 українця та трьох сирійців
Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно евакуювали з території Сирії, в якій вирує війна, 34 людини. Серед низ 31 громадянин нашої держави та троє сирійських громадян, які мають родичів-українців.
Про це ГУР повідомило у суботу, 21 грудня.
Евакуація українців з Сирії
Повідомляється, що серед евакуйованих є 15 дітей.
За успіх цієї місії в ГУР висловили подяку генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані, доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up, яка надавала свою підтримку протягом здійснення місії. Також українські розвідники подякували владі Республіки Молдова, яка сприяла евакуаційним заходам.
Повідомляється, що евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева. Далі вони вирушать до України.
"Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних ― вперше за 10 років", ― сказала евакуйована жінка, громадянка нашої держави.
Результати евакуаційної місії прокоментував також очільник ГУР Кирило Будавнов. Він наголосив, що операція з порятунку українців із Сирії є черговим доказом того, що Україна допомагає своїм громадянам скрізь, де є така необхідність.
"Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", — зазначив начальник ГУР.
Раніше ми повідомляли, що Данія стимулює біженців із Сирії повертатися до себе на батьківщину.
Також ми писали, що у Сирії росіяни бояться проводити евакуації своїх солдатів. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.
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