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ГУР евакуювало з Сирії 31 українця та трьох сирійців

21 грудня 2024 19:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ГУР евакуювало з Сирії 34 людини
Люди сходять з літака під час евакуації. Фото: ГУР
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно евакуювали з території Сирії, в якій вирує війна, 34 людини. Серед низ 31 громадянин нашої держави та троє сирійських громадян, які мають родичів-українців.

Про це ГУР повідомило у суботу, 21 грудня.

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Евакуація українців з Сирії

Повідомляється, що серед евакуйованих є 15 дітей.
За успіх цієї місії в ГУР висловили подяку генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані, доктору  Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up, яка надавала свою підтримку протягом здійснення місії. Також українські розвідники подякували владі Республіки Молдова, яка сприяла евакуаційним заходам.

Повідомляється, що евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева. Далі вони вирушать до України. 

"Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних ― вперше за 10 років", ― сказала евакуйована жінка, громадянка нашої держави. 

Результати евакуаційної місії прокоментував також очільник ГУР Кирило Будавнов. Він наголосив, що операція з порятунку українців із Сирії є черговим доказом того, що Україна допомагає своїм громадянам скрізь, де є така необхідність.

"Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", — зазначив начальник ГУР.

евакуація
Евакуйовані люди в літаку. Фото: ГУР
евакуація України
Люди в літаку. Фото: ГУР
евакувація
Українці і сирійці під час евакуації. Фото: ГУР

Раніше ми повідомляли, що Данія стимулює біженців із Сирії повертатися до себе на батьківщину.

Також ми писали, що у Сирії росіяни бояться проводити евакуації своїх солдатів. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.

евакуація Сирія Україна ГУР війна

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