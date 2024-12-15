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Данія платить 27 000 євро сирійцям за повернення на батьківщину

15 грудня 2024 07:27
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Данія платить гроші сирійцям, щоб ті повернулися до Сирії
Сирійські біженці. Ілюстративне фото: ЕРА
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Данія стимулює біженців із Сирії повертатися до себе на батьківщину. Зокрема, у країні працює фінансова програма, за якою дорослим сирійцям виплачують 200 000 датських крон (близько 26 818 євро) за добровільне повернення до Сирії, а на кожну дитину — 50 000 крон (приблизно 6700 євро).

Про це в інтерв'ю Bild повідомив міністр інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек.

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Ініціатива реалізується з 2019 року і за цей час нею скористалися понад 600 сирійських біженців. З моменту початку міграційної кризи у 2015 році з Данії повернулося на батьківщину понад 5100 сирійців. Міністр висловив сподівання, що оновлені умови програми спонукатимуть ще більше людей ухвалити рішення про повернення.

На початок 2024 року в Данії проживає близько 45 000 сирійців, включаючи 28 000 дорослих та 17 000 дітей. Якби всі вони одночасно подали заявки на участь у програмі, державі довелося б виділити близько 865 мільйонів євро. Проте уряд вважає цей крок виправданим, оскільки багато сирійців залишаються безробітними і живуть за рахунок соціальних виплат, що у довгостроковій перспективі коштує бюджету дорожче.

Схожа ініціатива обговорюється й у Німеччині. Представник ХДС Єнс Шпан запропонував виплачувати сирійським біженцям по 1000 євро за добровільний переїзд до Сирії. Однак ця пропозиція викликає суперечки серед політиків. Деякі наголошують на нестабільності ситуації в Сирії та вказують на високий рівень працевлаштування сирійських чоловіків у Німеччині.

Нагадаємо, останні кілька тижнів у Сирії розгорталися яскраві події. Повстанці пішли у наступ проти режиму сирійського диктатора Башара Асада (якого довгі роки підтримувала Росія), і у результаті захопили ключові міста, включаючи столицю Дамаск. Після входу повстанців у це місто, 8 грудня, стало остаточно зрозуміло, що правління Асада закінчилося, а його режим впав. Це, зокрема, озвучили на сирійському телебаченн.

У зв'язку з крахом Асада свої війська з Сирії виводить і Росія. Але водночас, за даними ГУР МО України, росіяни бояться проводити евакуацію своїх солдатів, оскільки вважають, що їхню колону накриють вогнем.

виплати Данія Сирія гроші біженці

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