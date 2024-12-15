Дания платит деньги сирийцам, чтобы те вернулись в Сирию

Сирийские беженцы. Иллюстративное фото: ЕРА

Дания стимулирует беженцев из Сирии возвращаться к себе на родину. В частности, в стране работает финансовая программа, по которой взрослым сирийцам выплачивают 200 000 датских крон (около 26 818 евро) за добровольное возвращение в Сирию, а на каждого ребенка — 50 000 крон (примерно 6700 евро).

Об этом в интервью Bild сообщил министр интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек.

Читайте также:

Сколько сирийцев воспользовались программой

Инициатива реализуется с 2019 года, и за это время ею воспользовались свыше 600 сирийских беженцев. С момента начала миграционного кризиса в 2015 году из Дании вернулись на родину более 5100 сирийцев. Министр выразил надежду, что обновленные условия программы побудят еще больше людей принять решение о возвращении.

На начало 2024 года в Дании проживают порядка 45 000 сирийцев, включая 28 000 взрослых и 17 000 детей. Если бы все они одновременно подали заявки на участие в программе, государству пришлось бы выделить около 865 миллионов евро. Однако правительство считает этот шаг оправданным, поскольку многие сирийцы остаются безработными и живут за счет социальных выплат, что в долгосрочной перспективе обходится бюджету дороже.

Похожая инициатива обсуждается и в Германии. Представитель ХДС Йенс Шпан предложил выплачивать сирийским беженцам по 1000 евро за добровольный переезд в Сирию. Однако это предложение вызывает споры среди политиков. Некоторые подчеркивают нестабильность ситуации в Сирии и указывают на высокий уровень трудоустройства сирийских мужчин в Германии.

Напомним, в последнее несколько недель в Сирии разворачивались яркие события. Повстанцы пошли в наступление против режима сирийского диктатора Башара Асада (которого долгие годы поддерживала Россия), и в итоге захватили ключевые города, включая столицу Дамаск. После входа повстанцев в этот город, 8 декабря стало окончательно ясно, что правление Асада закончилось, а его режим пал. Это в том числе, озвучили на сирийском телевидении.

В связи с крахом Асада, свои войска из Сирии выводит и Россия. Но в то же время, по данным ГУР МО Украины, россияне боятся проводить эвакуацию своих солдат, поскольку считают, что их колонну накроют огнем.