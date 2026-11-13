Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Проведение гуманитарной миссии в Константиновке по образцу операции в Олешках может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев подготовки. Одним из главных препятствий является отсутствие естественной границы между позициями украинских и российских военных, которая помогла обеспечить режим тишины во время предыдущей миссии. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в первую очередь необходимо оценить риски безопасности совместно с Силами обороны Украины.

Об этом Лубинец заявил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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В Константиновке нет условий для скорой гуманитарной миссии: заявление Лубинца

По словам Лубинца, о заявлении российского диктатора Владимира Путина о проведении гуманитарной миссии в Константиновке он впервые узнал из средств массовой информации после его встречи с представителями США. До этого город не фигурировал среди населенных пунктов, где рассматривалась возможность организации подобной операции. После заявления Путина омбудсман не имел контактов ни с американской, ни с российской стороной по поводу Константиновки.

Лубинец пояснил, что ситуация в Константиновке существенно отличается от условий, при которых проводилась гуманитарная миссия в Олешках. В Херсонской области естественным барьером между украинскими и российскими позициями была река, что помогло разграничить стороны и обеспечить проведение операции.

В Константиновке такой естественной границы нет, поэтому обеспечить режим тишины будет значительно сложнее. Кроме того, территория остается зоной активных боевых действий и постоянного минирования.

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"Я не думаю, что пять дней — это именно тот срок, за который теоретически можно что-то сделать даже в Константиновке. Я считаю, что, учитывая опять же отсутствие естественных преград, таких разделительных линий между Вооруженными силами Украины и Вооруженными силами Российской Федерации, оккупировавшими нашу территорию, время потребуется точно гораздо больше", — отметил омбудсман.

Он подчеркнул, что любая гуманитарная миссия должна начинаться с взаимодействия с ВСУ и другими Силами обороны. Именно военные должны в первую очередь оценить потенциальные угрозы для украинской стороны и гражданского населения.

Также Лубинец сообщил, что точное количество гражданских лиц, остающихся в Константиновке, неизвестно. Из-за активных боевых действий сотрудники Офиса омбудсмена не имеют физического доступа к городу, а информация поступает, в частности, от областной военной администрации. По данным омбудсмена, гражданских лиц там может быть меньше, чем заявляет российская сторона, которая называла цифру 400–500 человек.

Как писали Новини.LIVE, в Офисе президента Украины предупредили, что Россия может воспользоваться гуманитарной миссией в Константиновке для достижения военных целей. Советник президента Дмитрий Литвин напомнил, что во время предыдущей операции в Олешках российские войска использовали гуманитарные мероприятия для переброски техники и ротации личного состава. По его словам, перед рассмотрением предложения по Константиновке необходимо выяснить все обстоятельства возможной операции.

Партизанское движение "АТЕШ" уточнило, что российское командование может использовать гуманитарную миссию для скрытого проникновения военных в Константиновку. По информации агентов движения, оккупанты якобы планируют ввести бойцов в гражданской одежде под видом работников и волонтеров, чтобы закрепиться на восточной окраине города и продвигаться дальше. В "АТЕШ" связывают такой замысел со значительными потерями россиян во время прямых штурмов, а аналитики DeepState предупреждают, что гуманитарные инициативы могут быть использованы РФ в военных целях.