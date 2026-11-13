АТЕШ: РФ хочет использовать гуманитарную миссию для продвижения в Константиновке
Российское командование может попытаться использовать гуманитарную миссию для скрытого переброса военных в Константиновку Донецкой области. По данным партизанского движения "АТЕШ", оккупанты планируют ввести бойцов в гражданской одежде под видом работников и волонтеров, чтобы закрепиться на восточной окраине города.
Об этом "АТЕШ" сообщило в соцсетях, информирует Новини.LIVE.
Какой план готовит российское командование
Агенты "АТЕШ" из группировки войск "Центр" сообщают о намерениях командования 8-й общевойсковой армии РФ на Донецком направлении. По их данным, командующий добивается разминирования района Константиновки, чтобы при возможности организовать там гуманитарную миссию.
Движение утверждает, что под его прикрытием российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в "серую зону" на восточной окраине города. После этого они должны закрепиться на позициях и попытаться продвинуться в городскую застройку.
По информации "АТЕШ", российское командование рассматривает такой сценарий из-за значительных потерь при прямых штурмах, которые не приносят желаемого результата.
Использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим вероломство.
"АТЕШ" заявляет, что продолжает отслеживать планы российских подразделений и передавать собранную информацию Силам обороны Украины.
Что известно о ситуации в Константиновке
Аналитики DeepState отмечают, что Константиновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины. По их данным, ситуация в городе остается чрезвычайно сложной. Там продолжаются активные бои, российские войска пытаются проникать в город и накапливать силы для дальнейшей оккупации населенного пункта.
Также противник пытается обойти город и сформировать окружение для украинских подразделений. В то же время Силы обороны Украины противодействуют этим попыткам.
В DeepState считают, что лучшей гуманитарной миссией для Константиновки было бы прекращение российских штурмов и обстрелов, разрушающих город. Аналитики предупреждают, что другие инициативы могут быть использованы Россией для достижения военных целей. Также в DeepState отметили, что бои за Константиновку пока продолжаются.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Офисе президента Украины предупредили о риске использования Россией гуманитарной миссии в Константиновке в военных целях. Советник президента Дмитрий Литвин напомнил о предыдущей операции в Олешках, во время которой российские войска, по его словам, воспользовались гуманитарными мероприятиями для переброски техники и ротации личного состава.
Также Новини.LIVE писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов. В настоящее время собираются данные о желающих эвакуироваться, в частности уточняются их местонахождение, состояние здоровья, состав семьи и потребность в специальном транспорте.