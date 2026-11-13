Российские военные. Фото: российские СМИ

Российское командование может попытаться использовать гуманитарную миссию для скрытого переброса военных в Константиновку Донецкой области. По данным партизанского движения "АТЕШ", оккупанты планируют ввести бойцов в гражданской одежде под видом работников и волонтеров, чтобы закрепиться на восточной окраине города.

Об этом "АТЕШ" сообщило в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Какой план готовит российское командование

Агенты "АТЕШ" из группировки войск "Центр" сообщают о намерениях командования 8-й общевойсковой армии РФ на Донецком направлении. По их данным, командующий добивается разминирования района Константиновки, чтобы при возможности организовать там гуманитарную миссию.

Сообщение АТЕШ. Фото: скриншот

Движение утверждает, что под его прикрытием российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в "серую зону" на восточной окраине города. После этого они должны закрепиться на позициях и попытаться продвинуться в городскую застройку.

По информации "АТЕШ", российское командование рассматривает такой сценарий из-за значительных потерь при прямых штурмах, которые не приносят желаемого результата.

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Использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим вероломство.

"АТЕШ" заявляет, что продолжает отслеживать планы российских подразделений и передавать собранную информацию Силам обороны Украины.

Что известно о ситуации в Константиновке

Аналитики DeepState отмечают, что Константиновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины. По их данным, ситуация в городе остается чрезвычайно сложной. Там продолжаются активные бои, российские войска пытаются проникать в город и накапливать силы для дальнейшей оккупации населенного пункта.

Также противник пытается обойти город и сформировать окружение для украинских подразделений. В то же время Силы обороны Украины противодействуют этим попыткам.

В DeepState считают, что лучшей гуманитарной миссией для Константиновки было бы прекращение российских штурмов и обстрелов, разрушающих город. Аналитики предупреждают, что другие инициативы могут быть использованы Россией для достижения военных целей. Также в DeepState отметили, что бои за Константиновку пока продолжаются.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Офисе президента Украины предупредили о риске использования Россией гуманитарной миссии в Константиновке в военных целях. Советник президента Дмитрий Литвин напомнил о предыдущей операции в Олешках, во время которой российские войска, по его словам, воспользовались гуманитарными мероприятиями для переброски техники и ротации личного состава.

Также Новини.LIVE писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов. В настоящее время собираются данные о желающих эвакуироваться, в частности уточняются их местонахождение, состояние здоровья, состав семьи и потребность в специальном транспорте.