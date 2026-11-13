Російські військові. Фото: росЗМІ

Російське командування може спробувати використати гуманітарну місію для прихованого перекидання військових у Костянтинівку Донецької області. За даними партизанського руху "АТЕШ", окупанти планують завести бійців у цивільному одязі під виглядом працівників і волонтерів, щоб закріпитися на східній околиці міста.

Про це "АТЕШ" повідомили у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Який план готує російське командування

Агенти "АТЕШ" із угруповання військ "Центр" повідомляють про наміри командування 8-ї загальновійськової армії РФ на Донецькому напрямку. За їхніми даними, командувач домагається розмінування району Костянтинівки, щоб за можливості організувати там гуманітарну місію.

Допис АТЕШ. Фото: скриншот

Рух стверджує, що під її прикриттям російські військові в цивільному одязі мають потрапити до сірої зони на східній околиці міста. Після цього вони повинні закріпитися на позиціях і спробувати просунутися в міську забудову.

За інформацією "АТЕШ", російське командування розглядає такий сценарій через значні втрати під час прямих штурмів, які не дають бажаного результату.

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Використання гуманітарного прикриття для проведення військових операцій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, які забороняють віроломство.

"АТЕШ" заявляє, що продовжує відстежувати плани російських підрозділів і передавати зібрану інформацію Силам оборони України.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці

Аналітики DeepState наголошують, що Костянтинівка перебуває під контролем Збройних Сил України. За їхніми даними, ситуація в місті залишається надзвичайно складною. Там тривають активні бої, російські війська намагаються просочуватися та накопичувати сили для подальшої окупації населеного пункту.

Також противник намагається обійти місто й сформувати оточення для українських підрозділів. Водночас Сили оборони України протидіють цим спробам.

У DeepState вважають, що найкращою гуманітарною місією для Костянтинівки було б припинення російських штурмів та обстрілів, які руйнують місто. Аналітики застерігають, що інші ініціативи можуть бути використані Росією для досягнення військових цілей. Також у DeepState зазначили, що бої за Костянтинівку наразі тривають.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Офісі президента України попередили про ризик використання Росією гуманітарної місії в Костянтинівці для військових цілей. Радник президента Дмитро Литвин нагадав про попередню операцію в Олешках, під час якої російські війська, за його словами, скористалися гуманітарними заходами для перекидання техніки та ротації особового складу.

Також Новини.LIVE писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про підготовку додаткового безпечного виїзду для жителів Олешок та навколишніх населених пунктів. Наразі збирають дані про охочих евакуюватися, зокрема уточнюють їхнє місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї та потребу в спеціальному транспорті.