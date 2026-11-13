Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Проведення гуманітарної місії в Костянтинівці за моделлю операції в Олешках може потребувати від кількох тижнів до кількох місяців підготовки. Однією з головних перешкод є відсутність природної межі між позиціями українських і російських військових, яка допомогла забезпечити режим тиші під час попередньої місії. Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що передусім необхідно оцінити безпекові ризики разом із Силами оборони України.

Про це Лубінець заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

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У Костянтинівці немає умов для швидкої гуманітарної місії: заява Лубінця

За словами Лубінця, про заяву російського диктатора Володимира Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці він уперше дізнався із засобів масової інформації після його зустрічі з представниками США. До цього місто не фігурувало серед населених пунктів, де розглядали можливість організації подібної операції. Після заяви Путіна омбудсман не мав контактів ані з американською, ані з російською стороною щодо Костянтинівки.

Лубінець пояснив, що ситуація в Костянтинівці суттєво відрізняється від умов, за яких проводили гуманітарну місію в Олешках. На Херсонщині природною перешкодою між українськими та російськими позиціями була річка, що допомогло розмежувати сторони та забезпечити проведення операції.

У Костянтинівці такої природної межі немає, тому забезпечити режим тиші буде значно складніше. Крім того, територія залишається зоною активних бойових дій і постійного мінування.

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"Я не думаю, що п'ять днів — точно той термін, за який можна теоретично навіть у Костянтинівці щось зробити. Я вважаю, що, враховуючи знову ж таки, що немає природних перешкод, таких розділів між Збройними силами України і Збройними силами Російської Федерації, які окупували нашу територію, то час буде точно набагато більший", — зазначив омбудсман.

Він наголосив, що будь-яка гуманітарна місія має починатися з комунікації із ЗСУ та іншими Силами оборони. Саме військові повинні першочергово оцінити потенційні загрози для української сторони та цивільних громадян.

Також Лубінець повідомив, що точна кількість цивільних, які залишаються в Костянтинівці, невідома. Через активні бойові дії співробітники Офісу омбудсмана не мають фізичного доступу до міста, а інформація надходить, зокрема, від обласної військової адміністрації. За даними омбудсмана, цивільних там може бути менше, ніж заявляє російська сторона, яка називала цифру 400–500 людей.

Як писали Новини.LIVE, в Офісі президента України попередили, що Росія може скористатися гуманітарною місією в Костянтинівці для досягнення військових цілей. Радник президента Дмитро Литвин нагадав, що під час попередньої операції в Олешках російські війська використали гуманітарні заходи для перекидання техніки та ротації особового складу. За його словами, перед розглядом пропозиції щодо Костянтинівки необхідно з'ясувати всі обставини можливої операції.

Партизанський рух "АТЕШ" уточнив, що російське командування може використати гуманітарну місію для прихованого проникнення військових у Костянтинівку. За інформацією агентів руху, окупанти нібито планують завести бійців у цивільному одязі під виглядом працівників і волонтерів, щоб закріпитися на східній околиці міста та просуватися далі. У "АТЕШ" пов'язують такий задум зі значними втратами росіян під час прямих штурмів, а аналітики DeepState застерігають, що гуманітарні ініціативи можуть бути використані РФ у військових цілях.