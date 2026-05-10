Главная Новости дня ГСЧС: более 2 тыс. гектаров земли выгорело из-за пожаров в мае

Дата публикации 10 мая 2026 19:48
Спасатели ликвидируют пожар в лесу. Фото: ГСЧС

В Украине с начала мая существенно возросло количество пожаров в экосистемах. Огонь уже уничтожил почти 2250 гектаров территорий. Спасатели фиксируют сотни возгораний в разных регионах страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в воскресенье, 10 мая.

В мае из-за пожаров выгорело более 2 тысяч гектаров земли

По данным ГСЧС, с начала месяца произошел 1821 пожар в экосистемах. Наибольшие площади выгорели в Житомирской области — более 842 гектаров. Также значительные потери зафиксированы в Черниговской, Киевской и Ровенской областях.

В Черниговской области огонь уничтожил более 500 гектаров, в Киевской — более 200 гектаров, в Ровенской — почти 183 гектара. Далее по масштабам идут Закарпатская, Днепропетровская, Волынская, Харьковская и другие области, где также фиксируют значительные возгорания.

В ГСЧС отмечают, что причинами пожаров становятся жара, последствия обстрелов, а также человеческая халатность. Спасатели призывают не сжигать сухую траву и мусор, ведь даже небольшое возгорание может перерасти в масштабный пожар.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая 2026 года в Карпатах произошел масштабный лесной пожар на территории Закарпатской области. Огонь прошел около 75 гектаров в районе Воловца. К ликвидации возгорания привлекли более 300 спасателей и авиацию.

Новини.LIVE также сообщали, что из-за сильного штормового ветра в Украине 26 апреля погибли два человека. Трагедии произошли на Закарпатье и в Черкассах в результате падения деревьев. Еще один ребенок получил травмы в Полтаве из-за непогоды.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей

Евтушенко Алина
