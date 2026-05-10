ГСЧС: более 2 тыс. гектаров земли выгорело из-за пожаров в мае

Спасатели ликвидируют пожар в лесу. Фото: ГСЧС

В Украине с начала мая существенно возросло количество пожаров в экосистемах. Огонь уже уничтожил почти 2250 гектаров территорий. Спасатели фиксируют сотни возгораний в разных регионах страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в воскресенье, 10 мая.

В мае из-за пожаров выгорело более 2 тысяч гектаров земли

По данным ГСЧС, с начала месяца произошел 1821 пожар в экосистемах. Наибольшие площади выгорели в Житомирской области — более 842 гектаров. Также значительные потери зафиксированы в Черниговской, Киевской и Ровенской областях.

В Черниговской области огонь уничтожил более 500 гектаров, в Киевской — более 200 гектаров, в Ровенской — почти 183 гектара. Далее по масштабам идут Закарпатская, Днепропетровская, Волынская, Харьковская и другие области, где также фиксируют значительные возгорания.

В ГСЧС отмечают, что причинами пожаров становятся жара, последствия обстрелов, а также человеческая халатность. Спасатели призывают не сжигать сухую траву и мусор, ведь даже небольшое возгорание может перерасти в масштабный пожар.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

