Головна Новини дня ДСНС: понад 2 тис. гектарів землі вигоріло через пожежі у травні

Дата публікації: 10 травня 2026 19:48
Рятувальники ліквідовують пожежу в лісі. Фото: ДСНС

В Україні з початку травня суттєво зросла кількість пожеж в екосистемах. Вогонь уже знищив майже 2250 гектарів територій. Рятувальники фіксують сотні займань у різних регіонах країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у неділю, 10 травня.

За даними ДСНС, з початку місяця сталася 1821 пожежа в екосистемах. Найбільші площі вигоріли у Житомирській області — понад 842 гектари. Також значні втрати зафіксовані у Чернігівській, Київській та Рівненській областях. 

У Чернігівській області вогонь знищив понад 500 гектарів, у Київській — понад 200 гектарів, у Рівненській — майже 183 гектари. Далі за масштабами йдуть Закарпатська, Дніпропетровська, Волинська, Харківська та інші області, де також фіксують значні займання. 

У ДСНС наголошують, що причинами пожеж стають спека, наслідки обстрілів, а також людська недбалість. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та сміття, адже навіть невелике займання може перерости у масштабну пожежу.

Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня 2026 року у Карпатах сталася масштабна лісова пожежа на території Закарпатської області. Вогонь пройшов близько 75 гектарів у районі Воловця. До ліквідації займання залучили понад 300 рятувальників та авіацію.

Новини.LIVE також повідомляли, що через сильний штормовий вітер в Україні 26 квітня загинули двоє людей. Трагедії сталися на Закарпатті та в Черкасах внаслідок падіння дерев. Ще одна дитина отримала травми у Полтаві через негоду.

пожежа ДСНС екосистема
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
