Отключение света в Украине 11 ноября — детали от Укрэнерго

Девушка в темноте смотрит графики отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 11 ноября, во многих регионах Украины возможны отключения света из-за последствий атак РФ на энергосистему. Укрэнерго обнародовало графики, поэтому потребителям стоит планировать использование электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отключение света 11 ноября

В Укрэнерго проинформировали о ситуации с отключениями света в Украине во вторник, 11 ноября.

Реклама

Следовательно, завтра в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут такими:

Реклама

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 3,5 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Актуальную информацию можно смотреть на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — призвали в Укрэнерго.

Реклама

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Недавно глава Минэнерго Светлана Гринчук заявила о сокращении графиков отключений света в Украине.

Также в Минэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к российским атакам.