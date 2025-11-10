Отключение света в Украине 11 ноября — детали от Укрэнерго

Графики отключений — где и когда будут выключать свет завтра
Во вторник, 11 ноября, во многих регионах Украины возможны отключения света из-за последствий атак РФ на энергосистему. Укрэнерго обнародовало графики, поэтому потребителям стоит планировать использование электроэнергии.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 11 ноября
В Укрэнерго проинформировали о ситуации с отключениями света в Украине во вторник, 11 ноября.
Следовательно, завтра в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 3,5 очередей;
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Актуальную информацию можно смотреть на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — призвали в Укрэнерго.
Недавно глава Минэнерго Светлана Гринчук заявила о сокращении графиков отключений света в Украине.
Также в Минэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к российским атакам.
