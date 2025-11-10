Відео
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:56
Оновлено: 19:56
Відключення світла в Україні 11 листопада — деталі від Укренерго
Дівчина в темряві дивиться графіки відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, у багатьох регіонах України можливі відключення світла через наслідки атак РФ на енергосистему. Укренерго оприлюднило графіки, тож споживачам варто планувати використання електроенергії.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Відключення світла 11 листопада

В Укренерго поінформували про ситуацію з відключеннями світла в Україні у вівторок, 11 листопада.

Відтак, завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію можна дивитися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликали в Укренерго.

Відключення світла 11 листопада
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нещодавно очільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила про скорочення графіків відключень світла в Україні.

Також в Міненерго розповіли, як готують енергосистему України до російських атак.

Міненерго Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
