Відключення світла в Україні 11 листопада — деталі від Укренерго

Дівчина в темряві дивиться графіки відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, у багатьох регіонах України можливі відключення світла через наслідки атак РФ на енергосистему. Укренерго оприлюднило графіки, тож споживачам варто планувати використання електроенергії.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Відключення світла 11 листопада

В Укренерго поінформували про ситуацію з відключеннями світла в Україні у вівторок, 11 листопада.

Відтак, завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію можна дивитися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликали в Укренерго.

Повідомлення Укренерго/Facebook

Нещодавно очільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила про скорочення графіків відключень світла в Україні.

Також в Міненерго розповіли, як готують енергосистему України до російських атак.